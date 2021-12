Legnica. Czworo niemowląt z COVID-19 w szpitalu. Jedno nie trafiło pod respirator, dzięki szczepieniu matki

Do szpitali coraz częściej trafiają zakażone dzieci, które przechodzą chorobę bardzo ciężko. Przykładem jest choćby Legnica, gdzie niedawno do szpitala przyjęto czworo niemowląt, a troje wymagało podłączenia do respiratora. Czwarte - jako jedyne z nich - urodziła kobieta, która była zaszczepiona. Za nieco ponad tydzień mają ruszyć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

