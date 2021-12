Norwegia. Nawet 50 osób zakażonych omikronem po imprezie bożonarodzeniowej

Zobacz wideo Dr Szułdrzyński tłumaczy, kto choruje w IV fali COVID-19 i czy czeka nas V fala koronawirusa

Szwedzki dziennik "Aftonbladet" poinformował o podejrzeniu przypadków zakażenia omikronem u kilkudziesięciu osób, które świętowały wspólnie przy świątecznym stole w Oslo. Wszyscy byli w pełni zaszczepieni.

Oslo. Nawet 50 osób z omikronem po firmowej wigilii

Jak podaje gazeta, na ponad 100 uczestników imprezy pracowniczej, pozytywny wynik testu na COVID-19 otrzymało od 40 do 50 osób. Kilku z pracowników firmy niedawno wróciło z RPA. Jak czytamy, wczesne testy wskazują z "wysokim prawdopodobieństwem", że goście zakazili się właśnie omikronem.

Wigilijna impreza odbywała się jednak z zachowaniem restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Wszyscy jej uczestnicy byli bowiem w pełni zaszczepieni, a także otrzymali negatywne wyniki testów na koronawirusa.

1 grudnia portal The Local poinformował o zidentyfikowaniu w Norwegii dwóch pierwszych przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa, omikronem. Osoby te niedawno wróciły z RPA. Dwa kolejne, prawdopodobne przypadki omikrona odnotowano we wschodniej części kraju, w której znajduje się lotnisko Oslo-Gardermoen. "Osoby, o których mowa, przyleciały samolotem na lotnisko w Oslo i od czasu przybycia przebywają w hotelach w Gardermoen na kwarantannie. Podróżowali oni z RPA do Norwegii dwoma różnymi samolotami między 26 a 28 listopada" - przekazał Norweski Instytut Zdrowia Publicznego. W kraju ma być analizowanych obecnie wiele przypadków, które mogą mieć związek z zakażeniem nowym wariantem koronawirusa.

Jak podaje Reuters, we wtorek 30 listopada norweski premier Jonas Gahr Stoere ogłosił nowe środki bezpieczeństwa w związku z epidemią i zaapelował do Norwegów o zasłanianie ust i nosa maseczką. Wcześniej kraj nałożył kwarantannę na wszystkich podróżnych przybywających z RPA lub krajów sąsiednich.