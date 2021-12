Polscy turyści utknęli w Maroku. Mówią o bezczynności ambasady

W niedzielę 28 listopada Maroko podjęło decyzję o wstrzymaniu transportu lotniczego i promowego w związku z nowym wariantem koronawirusa (omikronem). W północno-zachodniej Afryce utknęło 200 Polaków, którzy są klientami biur podróży oraz 70 Polaków podróżujących indywidualnie. Z powodu zamknięcia granic, turyści nie mogą wrócić do kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy rząd słucha Rady Medycznej? Neumann: Rząd jej nie słucha, tylko gości od PR

Pandemia koronawirusa. Polacy nie mogą wydostać się z Maroka

W sprawie turystów próbujących wrócić do Polski wypowiedziało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poinformowało, że większość Polaków znajdujących się w Maroku, to klienci biur podróży, w związku z czym, to operatorzy powinni zorganizować lot powrotny do kraju. Na to potrzebna jest jednak zgoda władz marokańskich. Jak informuje RMF24, lecący z Wysp Zielonego Przylądka samolot, który miał przetransportować kilkadziesiąt osób, nie otrzymał pozwolenia na lądowanie.

Omikron. Izrael o nowym wariancie koronawirusa: Jest miejsce na optymizm

Maroko. Polacy o kontakcie z Ambasadą RP: obrażonym tonem informują nas, że powrót mamy załatwić we własnym zakresie

70 turystów podróżujących indywidualnie pozostaje w kontakcie z Ambasadą Polską w Rabacie. Jak wynika z informacji udostępnianych w mediach społecznościowych przez Ambasadę, lot repatriacyjny ma odbyć się 2 grudnia i objąć 18 osób.

Fala protestów w Europie. W Holandii zamieszki na ulicach kilku miast [ZDJĘCIA]

Więcej wiadomości w sprawie uszczelnienia granic przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Polacy kontaktujący się z RMF24 opowiadają jednak o bezczynności ambasady. - Ambasada RP obrażonym tonem informuje nas: "Nic nie robimy, nie mamy żadnych planów, proszę sobie załatwiać we własnym zakresie - i to jeszcze obrażonym tonem" - cytuje słowa jednego z turystów stacja.