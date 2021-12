USA. Niesłusznie oskarżony o gwałt spędził 16 lat w więzieniu. Pisarka przeprasza

Alice Sebold została zgwałcona w 1981 roku, gdy miała 18 lat. Była wtedy studentką Uniwersytetu Syracuse w Nowym Jorku. Kilka miesięcy po tym zdarzeniu zobaczyła na ulicy Anthony'ego Broadwatera, który wydawał jej się sprawcą gwałtu. Powiadomiła policję, a Broadwater został zatrzymany.

Podczas okazania podejrzanych Sebold jako napastnika wskazała innego mężczyznę, bo, jak mówiła, "bała się jego spojrzenia". Ale ostatecznie to Anthony Broadwater został skazany, głównie na podstawie relacji ofiary i mikroskopowej analizy włosów - metody, którą po latach amerykański departament sprawiedliwości uznał za niewiarygodną. Mężczyznę zwolniono z więzienia w 1998 r., ale jego nazwisko nadal widniało w rejestrze przestępców seksualnych. Po wyjściu na wolność Broadwater pracował jako śmieciarz i złota rączka.

USA. Niesłusznie oskarżony o gwałt 39 lat czekał na uniewinnienie

Sprawa zainteresowała niedawno Timothy'ego Mucciante, producenta wykonawczego filmu "Szczęściara" (ekranizacji autobiograficznej książki Sebold, w której kobieta opisuje historię gwałtu), który dopatrzył się nieprawidłowości w procesie Broadwatera. By je rozwiązać, zwrócił się do prywatnego detektywa. Mucciante powiedział BBC, że zatrudnił śledczego w środę, a już w piątek obaj byli przekonani, że doszło do pomyłki sądowej. Producent opisał tę sytuację jako "przerażającą tragedię... mając na względzie nie tylko napaść na Alice, ale też swego rodzaju napaść na Anthony'ego Broadwatera, który spędził 16 lat w więzieniu i przez 23 lata był zarejestrowany jako przestępca seksualny". Mucciante podkreślił, że to błąd wymiaru sprawiedliwości i trudno za niego winić 18-letnią Sebold.

Sąd ponownie rozpatrzył sprawę i uchylił wyrok. 22 listopada br. 61-letni obecnie Anthony Broadwater został oczyszczony z zarzutu gwałtu. Po ogłoszeniu decyzji sądu mężczyzna płakał "łzami radości i ulgi" - podała agencja Associated Press.

Ofiara: "Przepraszam, że życie, które mogłeś wieść, zostało ci odebrane"

Alice Sebold wydała oświadczenie, w którym przeprosiła mężczyznę. Napisała, że "jako 18-letnia ofiara gwałtu zaufała amerykańskiemu systemowi prawnemu". "Moim celem w 1982 roku była sprawiedliwość, a nie utrwalanie niesprawiedliwości. A już na pewno nie to, by na zawsze i nieodwracalnie zmienić życie młodego człowieka przez tę samą zbrodnię, która zmieniła moje" - zapewniła pisarka, cytowana przez serwis Vulture.

"Przepraszam przede wszystkim za to, że życie, które mogłeś wieść, zostało ci niesprawiedliwie odebrane. Wiem, że żadne przeprosiny nie zmienią tego, co ci się przydarzyło" - zaznaczyła. "Będę zmagała się z faktem, że mój gwałciciel najprawdopodobniej nigdy nie zostanie zidentyfikowany, wciąż może krzywdzić inne kobiety i prawie na pewno nigdy nie odsiedzi kary w więzieniu, jak zrobił to pan Broadwater" - dodała.

