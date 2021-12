Dania. Na koncercie, na który przyszło 1,5 tys. osób, był mężczyzna zakażony mutacją omikron

W Danii potwierdzono cztery przypadki zakażenia nową mutacją koronawirusa nazwaną omikron. Okazuje się, że jedna z zarażonych osób wzięła udział w koncercie.

Dania. Zakażony omikronem bawił się na koncercie

Jak informuje telewizja TV2 Nord, zarażonym był jeden z 1500 uczestników koncertu DJ Martina Jensena. Duńska Agencja ds. Bezpieczeństwa Pacjentów podała, że impreza odbyła się w sobotę, w mieście Aalborg. Birgitte Drewes, zastępczyni dyrektora duńskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Pacjentów, przekazała, że osoby, które brały udział w imprezie, powinny przejść test na koronawirusa w środę oraz w piątek.

Przewodnicząca KE ws. omikronu - trwa wyścig z czasem

Trwa wyścig z czasem - tak przewodnicząca Komisji Europejskiej komentuje obecną sytuację epidemiczną w Unii i pojawienie się nowej mutacji wirusa o nazwie omikron. Ursula von der Leyen powiedziała, że do trzech tygodni będzie wiadomo więcej na temat nowego szczepu i jego agresywności. Zaapelowała do państw członkowskich, by ten czas wykorzystały na przyspieszenie szczepień i wezwała do koordynacji działań.

- W tej chwili stoimy przed poważnym podwójnym wyzwaniem. Z jednej strony jesteśmy w trakcie czwartej fali, z drugiej pojawiło się nowe zagrożenie w postaci mutacji omikron. Do tej pory, jak podkreślają naukowcy, pełne zaszczepienie, dawki przypominające, zapewniają największą ochronę - powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Zaapelowała o kampanie zachęcające do szczepień i przyjmowania dawek przypominających. Pytana o obowiązkowe szczepienia przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że jest to wyłączna kompetencja państw członkowskich. Bruksela ponadto zaapelowała o zwiększenie badań dotyczących sekwencjonowania genomu wirusa, by ustalić charakter i szybkość rozprzestrzeniania się omikronu. Zaleciła też, by unijne kraje regularnie monitorowały pojawiające się nowe szczepy wirusa i by codziennie, w sposób skoordynowany, dokonywały przeglądu obowiązujących ograniczeń w podróżach.