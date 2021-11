Szwecja. Osoba transpłciowa została ministerką. Pierwszy raz w historii kraju

51-letnia była dyrektorka szkoły oraz prawniczka Lina Axelsson Kihlblom będzie przewodziła resortowi szkolnictwa w Szwecji. Polityczka została włączona do rządu przez socjaldemokratyczną premierkę Magdalenę Andersson - informował portal thelocal.se.

Szwecja. Kim jest nowo powołana ministerka edukacji Lina Axelsson Kihlblom?

- Zaoferujemy dzieciom lepszą przyszłość niż życie w przestępczości i wykluczeniu - zapewniła tuż po powołaniu na stanowisko szefowa resortu edukacji Lina Axelsson Kihlblom, odnosząc się jednocześnie do problemów Szwecji dotyczących konfliktów gangów - cytuje dziennik.pl za PAP.

Lina Axelsson Kihlblom to bohaterka programu dokumentalnego "Dyrektorzy". Pokazano w nim, w jaki sposób uczniowie kierowanej przez nią trudnej szkoły poprawili swoje wyniki. Nadzorowała też edukację w gminie Nynaeshamn w pobliżu Sztokholmu.

Polityczka w 2015 roku napisała książkę pod tytułem "Czy pokochasz mnie teraz?", w której opowiedziała o operacji korekty płci, którą przeszła. "Osoby trans zawsze istniały, zawsze będą istniały i już się nie wstydzimy. Jesteśmy nową normalnością" - pisała w artykule opublikowanym w 2018 roku przez publiczną telewizję SVT.

Nowo powołana szefowa resortu edukacji jest pierwszą osobą transpłciową w szwedzkim rządzie. Premierka Magdalena Andersson, która powołała Kihlbom, to z kolei pierwsza kobieta na tym stanowisku w kraju. W październiku 2020 roku Petra De Sutter (wicepremierka Belgii) została pierwszą transpłciową ministerką w Europie. Za pierwszą transpłciową ministerkę na świecie uważa się natomiast Audrey Tang z Tajwanu, która przewodzi resortowi cyfryzacji od 2016 roku - podaje "The Guardian".

Szwecja ma nowy rząd. Za 10 miesięcy wybory parlamentarne

Premierka Szwecji Magdalena Andersson będzie sprawowała władzę w socjaldemokratycznym jednopartyjnym rządzie przez 10 miesięcy - do zaplanowanych na jesień wyborów parlamentarnych. Nowe stanowisko w rządzie objął we wtorek 30 listopada m.in. Mikael Damberg, który będzie pełnił funkcję ministra finansów (do tej pory był szefem resortu spraw wewnętrznych). Dotychczasowy minister infrastruktury i cyfryzacji Anders Ygeman został szefem resortu integracji oraz migracji. Dyplomacją nadal zajmować się będzie Ann Linde, z kolei Peter Hultqvist pozostanie ministrem obrony.

