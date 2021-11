Białoruś. Aresztowana Andżelika Borys jest w złym stanie. Potrzebuje pilnej pomocy lekarskiej

"Niepokojące wieści o stanie zdrowia Andżelika Borys docierają do nas zza murów Więzienia Śledczego nr 8 w Żodzinie, w którym jest przetrzymywana prezes Związku Polaków na Białorusi" - czytamy na stronie znadniemna.pl, organu prasowego Związku Polaków na Białorusi.

Białoruś. Andżelika Borys pilnie potrzebuje pomocy lekarza

Serwis znadniemna.pl poinformował o pogarszającym się zdrowiu szefowej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. Jak wynika z komunikatu, Borys, która od ośmiu miesięcy jest przetrzymywana w więzieniu, ma problemy natury gastrologicznej.

"Ze źródeł, których nie możemy ujawnić, dowiadujemy się, że prezes ZPB wygląda na bardzo chorą i potrzebuje pilnego zbadania przez lekarza z wykorzystaniem sprzętu USG oraz innych badań m.in. krwi, które mogłyby wykluczyć bądź potwierdzić, że więziona przez ponad osiem miesięcy przez reżim Aleksandra Łukaszenki liderka polskiej mniejszości narodowej na Białorusi ma zaawansowaną chorobę natury gastrologicznej, schorzenie wątroby, bądź inną dolegliwość" - czytamy na stronie znadniemnapl.

Z komunikatu wynika, że docierające do portalu opisy Andżeliki Borys wskazują, że „wygląda ona na bardzo wycieńczoną, ma ziemisto-żółty kolor cery, co mogłoby wskazywać m.in. na schorzenie wątroby, oraz intensywnie traci włosy". Wskazano, że potrzebuje ona specjalistycznych badań, by stwierdzić, czy objawy te są wynikiem schorzeń, na które cierpi, czy są objawem nowej choroby, którą nabyła przebywając od ośmiu miesięcy w ciężkim Więzieniu Śledczym nr 8 w Żodzinie pod Mińskiem.

Bliscy współpracownicy niepokoją się o stan zdrowia Andżeliki Borys. "Apelujemy o podjęcie niezwłocznych działań"

"Jako bliscy współpracownicy Andżeliki Borys, których martwi pogarszający się stan zdrowia naszej koleżanki, apelujemy do wpływowych ludzi świata polityki, biznesu i wszystkich ludzi dobrej woli, mających możliwość kontaktowania się z decydentami we władzach Republiki Białorusi o użycie swoich kontaktów i podjęcie niezwłocznych działań na rzecz okazania Andżelice Borys niezbędnej fachowej pomocy lekarskiej!" - czytamy w komunikacie.

Wynika z niego również, że warunki sanitarne w białoruskich celach są bardzo złe. "Znane są przypadki, kiedy do wieloosobowych cel trafiały osoby, cierpiące na choroby zakaźne, mające, na przykład, wirusowe zapalenie wątroby, COVID-19, a nawet AIDS" - czytamy. Niewykluczone więc, że Andżelika Borys uległa zakażeniu którymś z wirusów wywołujących te choroby.