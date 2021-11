Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i białorusko-litewskiej doprowadziła w ostatnich miesiącach do śmierci kilkunastu migrantów. Przebywają w lasach - pozbawieni dostępu do wody i żywności.

Granica białorusko-litewska. Mińsk oskarża litewską straż graniczną o śmierć migranta

Na granicy białorusko-litewskiej odnaleziono zwłoki 30-letniego migranta. Jak podają białoruscy niezależni dziennikarze, Mińsk oskarża litewską straż graniczną o jego śmierć.

"Państwowy Komitet Graniczny Białorusi natychmiast bez żadnych dowodów oskarżył litewską straż graniczną o zabójstwo migranta" - czytamy na Twitterze w poście niezależnego od władz białoruskiego portalu informacyjnego NEXTA. Co więcej, portal zdecydował się na dołączenie we wpisie fotografii, na którym widać ciało zmarłego uchodźcy.

Niezależna białoruska dziennikarka Hanna Liubakova umieściła na Twitterze wpis, w którym napisała, że zmarły mężczyzna został znaleziony w śpiworze i ze śladami pobicia.

Granica polsko-białoruska. Kolejni migranci odlecieli z Mińska

W piątek 26 listopada z Mińska wyleciało 400 migrantów. Jak napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, w piątek do Iraku wróciło ponad 400 osób. Ogólnie około 1500 uchodźców miało jak dotąd odlecieć z Białorusi do Iraku i Syrii. Zapowiedziano również kolejne loty.

SG o "forsowaniu granicy" przez migrantów. Dwóch żołnierzy poszkodowanych

Białoruska dziennikarka Hanna Liubakova pisze, że 1 458 z tych osób to obywatele Iraku. "Ministerstwo Transportu Iraku potwierdziło odlot czwartego lotu ewakuacyjnego obsługiwanego przez Iraqi Airways z Mińska na lotniska Erbil i Bagdad. Według irackich linii lotniczych zabrali 420 osób" - dodaje Liubakova.

Grupa Granica apeluje

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Alaksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

"W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiA oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera".