Holandia: 13 zakażeń Omikronem wśród pasażerów lotów z RPA. "Wierzchołek góry lodowej"

RIVM wyjaśnił, że 13 osób zakażonych Omikronem zidentyfikowano pośród 61 pasażerów, którzy uzyskali pozytywny wynik testów na koronawirusa. Wszyscy przebywają obecnie w izolacji w jednym z hoteli w pobliżu amsterdamskiego lotniska Schiphol.

REKLAMA

"W naszym badaniu sekwencjonowania wirusa, które wciąż trwa, do tej pory znaleźliśmy 13 przypadków wariantu Omikron wśród pozytywnych testów dla pasażerów" - napisał w oświadczeniu RIVM.

Więcej informacji o koronawirusie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Ustawa dot. szczepień ponad partyjnymi podziałami? Komentuje senator Jackowski

"To może być wierzchołek góry lodowej"

"Nie jest wykluczone, że więcej przypadków pojawi się w Holandii - powiedział minister zdrowia Hugo de Jonge na konferencji prasowej w Rotterdamie - To może być wierzchołek góry lodowej. Wzywamy ludzi, którzy przybyli z tego obszaru, do jak najszybszego poddania się testom".

Opole. Szpital tymczasowy przeciążony. Wszystkie łóżka covidowe są zajęte

"Martwimy się, ale jeszcze nie wiemy, jak duże to będzie zmartwienie – dodał minister - Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że jest to wariant niepokojący, ale jak bardzo, to pokaże dopiero kilka następnych tygodni".

Zakaz lotów z krajów południowej części Afryki

W piątek dwoma lotami z Johannesburga i Kapsztadu do Holandii przyleciało ok. 600 pasażerów. 531 osób miało negatywny wynik testu.

Ministerstwo zdrowia reaguje na wzrost zakażeń. "Ostrzejsze kontrole"

Tego samego dnia minister zdrowia ogłosił zakaz lotów z krajów południowej części Afryki. Powodem jest właśnie Omikron. Ograniczenia weszły w życie w trybie natychmiastowym. Zakaz lądowania dotyczy lotów z RPA, Botswany, Eswatini, Lesoto, Namibii i Zimbabwe. (PAP)

Więcej informacji o koronawirusie przeczytasz na gov.pl.