Zeman nominował Fialę na premiera. Czeski prezydent odizolowany od gości w przeźroczystej klatce

Czeski prezydent spędził w szpitalu wojskowym 46 dni z powodu powikłań związanych z przewlekłą chorobą. W czwartek przed południem opuścił szpital w karetce, która przewiozła go do pałacu w Lanach koło Pragi.

Po około dziewięciu godzinach Milosz Zeman wrócił do szpitala z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wrócił na zamek w sobotę, by w niedzielę uczestniczyć w nominacji Petra Fiali na premiera. Aby nie zagrozić pozostałym uczestnikom uroczystości, Zeman został przywieziony na wózku do specjalnej konstrukcji. Transportowali go medycy w kombinezonach ochronnych.

Prezydent pogratulował przyszłemu premierowi nominacji. Zapowiedział, że od poniedziałku będzie spotykał się z kandydatami na poszczególnych ministrów.

Zeman zaznaczył, że spotkania będą odbywane w kolejności alfabetycznej, by nikogo "nie dyskryminować ani faworyzować". Rozmowy prezydenta z potencjalnymi ministrami zakończy się w połowie grudnia.

- Życzę tego, co w polityce jest najważniejsze: sukcesów i poczucia dobrze wykonanej pracy - mówił Milosz Zeman.

Petr Fiala stanie na czele czeskiego rządu

Petr Fiala jest liderem Obywatelskiej Partii Demokratycznej i zwycięskiej w październikowych wyborach koalicji SPOLU. Stoi teraz przed nim zadanie sformowania nowego rządu. Złożona z pięciu partii koalicja ma 108 posłów w dwustuosobowym czeskim parlamencie.

Liczący osiemnastu członków gabinet mają tworzyć między innymi: minister spraw wewnętrznych i wicepremier Vit Rakuszan, minister finansów Zbyniek Stanjura i minister zdrowia Vlastimil Valek. Ministerstwo obrony ma objąć mająca polskie korzenie Jana Czernochova.

Czechy. Kandydatem na premiera "polityczny uczeń Orbana"

Według czeskich mediów prezydent może nie zgodzić się na mianowanie ministrem spraw zagranicznych Jana Lipavskiego z Partii Piratów. Ma to mieć związek z różnicą poglądów na temat polityki wobec Rosji i Chin. Zeman jest uznawany za bardzo prorosyjskiego i prochińskiego polityka.

Rząd odchodzącego premiera Andreja Babisza podał się do dymisji 11 listopada. Czeski premier poinformował, że jego ugrupowanie przechodzi do opozycji. Mniejszościowy rząd Babisza będzie jednak pełnił obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu.

Andrej Babisz nie chce tworzyć nowego rządu w Czechach. Zamierza przejść do opozycji

- Podczas naszej ostatniej rozmowy telefonicznej prezydent upewniał się, czy nie chciałbym podjąć próby utworzenia nowego rządu. Odrzuciłem tę propozycję. Akceptuję to, że będzie rządziła pięciopartyjna koalicja - komentował wówczas Babisz.

Przewodniczący Senatu Milosz Vystrczil stwierdził w połowie października, że prezydent Milosz Zeman z przyczyn zdrowotnych nie może obecnie wykonywać swoich obowiązków. Wspomniał jednocześnie o zastosowaniu art. 66 konstytucji, pozwalającego na przekazanie uprawnień prezydenta na czas jego niedyspozycji. Zastosowanie tego artykułu wymaga jednak większości w obu izbach parlamentu.