Omikron - nowy wariant koronawirusa. Co o nim wiemy? Gdzie został wykryty? [LISTA, OBOSTRZENIA]

11 listopada w Botswanie wykryto nowy wariant koronawirusa - B.1.1529. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postanowiła nadać mu nazwę Omikron. Co jak na razie wiemy na jego temat? W których krajach potwierdzono wystąpienie tej nowej mutacji?

Omikron - co wiemy o nowym wariancie koronawirusa?

W pierwszej połowie listopada WHO potwierdziło wystąpienie nowego wariantu (B.1.1.529) koronawirusa u trzech pacjentów. Nowa mutacja znacząco różni się od tej wykrytej pod koniec 2019 roku. Zawiera około 50 mutacji, z czego ponad 30 w białku kolczastym, czyli strukturze wykorzystywanej przez wirusa do przedostania się do atakowanych komórek. Eksperci oceniają Omikron jako "wysoce zaraźliwy".

"Jest to najbardziej zmutowana wersja wirusa, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia. Ten wariant zawiera pewne zmiany, które widzieliśmy wcześniej w innych wariantach, ale nigdy nie było tych wszystkich kombinacji razem w jednym wirusie. Ma również nowe mutacje" - napisał w oświadczeniu wirusolog i profesor onkologii molekularnej w Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii Lawrence Young.

Nowy wariant koronawirusa. Omikron - gdzie został wykryty?

Omikron już rozprzestrzenia się w Europie. Władze kolejnych państw przekazują informacje o wykryciu tego nowego wariantu u swoich obywateli. Jak na razie zakażenia potwierdzono w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, Izraelu, Hongkongu, RPA, a także prawdopodobnie w Danii, Holandii i Australii.

Niemcy - aktualna sytuacja epidemiczna

Minister do spraw społecznych i zdrowia niemieckiego kraju związkowego Hesja, Kai Klose, poinformował w sobotę 27 listopada, że nowy wariant koronawirusa prawdopodobnie jest już w kraju. U jednej z osób powracającej z RPA wykryto kilka mutacji typowych dla Omikrona. Później tego samego dnia niemieckie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zakażenie nowym wariantem wykryto u dwóch osób, które przyleciały do Monachium z RPA.

Pojawienie się nowej mutacji patogenu w Republice Południowej Afryki zaniepokoiło także niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna, który poinformował o częściowym wstrzymaniu lotów z tego kraju.

Czechy - aktualna sytuacja epidemiczna

Podobnie jak w Niemczech, w sobotę władze Czech również przekazały informację o pierwszym przypadku zakażenia nowym wariantem. Czeskie media podają, że zakażoną jest kobieta z Liberca. Ustępujący premier Andrej Babisz poinformował, że przebywała ona w Namibii i wracała do Czech z międzylądowaniami w RPA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Od 27 listopada w Czechach obowiązują dodatkowe ograniczenia dla osób wracających z ośmiu państw w południowej Afryce. Wstęp na terytorium państwa mają tylko obywatele Republiki Czeskiej oraz obywatele pozostałych państw Unii Europejskiej z zarejestrowanym pobytem w Czechach. Obowiązuje ich kwarantanna i przeprowadzany trzykrotnie test na obecność koronawirusa.

Wielka Brytania - aktualna sytuacja epidemiczna

W Wielkiej Brytanii potwierdzono pierwsze dwa przypadki zakażenia nowym wariantem koronawirusa. Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid poinformował, że zostały podjęte natychmiastowe działania. - Jeden znaleziono w Chelmsford, drugi w Nottingham. Obie osoby się izolują, podobnie jak członkowie ich gospodarstw domowych. Trwają kolejne badania, szukamy osób, które miały kontakt z zakażonymi - powiedział brytyjski minister zdrowia. Dodał, że oba przypadki są ze sobą powiązane.

Londyn zdecydował o zamknięciu granic dla kolejnych czterech państw Afryki. To Angola, Mozambik, Zambia i Malawi. W sumie zakaz podróżowania dotyczy już 10 afrykańskich krajów. Przybywać stamtąd mogą tylko mieszkańcy Królestwa, ale i tak przejść muszą dziesięciodniową kwarantannę w hotelu. Dodatkowo w Anglii powraca także obowiązek zasłaniania twarzy w zamkniętych miejscach publicznych (transporcie i w sklepach).

Włochy - aktualna sytuacja epidemiczna

Jak poinformował włoski Narodowy Instytut Zdrowia, zakażenie nowym wariantem koronawirusa potwierdzono także w laboratorium mediolańskiego szpitala Sacco u pacjenta, który przybył z Mozambiku.

Izrael - aktualna sytuacja epidemiczna

Jak na razie w Izraelu potwierdzony został jeden przypadek Omikronu. W nocy z 28 na 29 listopada jego władze zakażą wjazdu do kraju. To pierwsze państwo, które całkowicie zamyka granice w związku z pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa. Zakaz potrwa dwa tygodnie. Izraelczycy wjeżdżający do kraju, w tym zaszczepieni, będą musieli odbyć kwarantannę.

Premier Izraela Naftali Bennet powiedział, że przywrócona zostanie także technologia antyterrorystycznego monitoringu telefonów komórkowych. Izraelskie władze mają nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni pojawi się więcej informacji na temat skuteczności szczepionek COVID-19 z nowym wariantem.

Kanada - aktualna sytuacja epidemiczna

Władze Kanady wprowadziły zakaz wjazdu z siedmiu państw afrykańskich, w których rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa. Zakaz obowiązuje od piątku (26 listopada) i obejmuje Botswanę, Eswatini (dawniej Suazi), Lesotho, Mozambik, Namibię, RPA oraz Zimbabwe.

Osoby przylatujące do Kanady z regionów objętych zakazem będą zobowiązane do okazania negatywnego testu na obecność koronawirusa. Zostaną również poddane 14-dniowej kwarantannie.

