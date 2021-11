"O 3:04 rano powitaliśmy nowego członka naszej rodziny. Naprawdę nie planowałam jechać do porodu na rowerze, ale w końcu tak się stało" - czytamy w poście opublikowanym przez nowozelandzką minister.

Nowa Zelandia. Posłanka Julie Anne Genter pojechała na rowerze mimo pierwszych skurczy

Polityczka poinformowała w sobotę w mediach społecznościowej o swojej rowerowej przejażdżce do szpitala, w którym urodziła swoje drugie dziecko. "Naprawdę nie planowałam jechać na rowerze w trakcie porody, ale tak się właśnie stało. Moje skurcze nie były takie złe, kiedy wyszliśmy o 2 nad ranem, aby udać się do szpitala - chociaż dzieliły je 2-3 minuty i nasiliły się, gdy przyjechaliśmy na miejsce około 10 minut później" - napisała na Facebooku nowozelandzka minister Julie Anne Genter.

Kobieta przekazała, że jej syn jest zdrowy i podobny do ojca. Posłanka podziękowała również personelowi szpitala, który zaopiekował się nią oraz jej synem. "Otrzymałam doskonałą opiekę i wsparcie od wspaniałego zespołu" - przekazała. I dodała, że poród był szybki i obył się bez kompilacji.

Julie Anne Genter pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale od 2006 roku mieszka w Nowej Zelandii. Kobieta należy do nowozelandzkiej Partii Zielonych. Jest ministrem ds. kobiet, wiceministrem zdrowia oraz wiceministrem transportu.

W 42. tygodniu ciąży pojechała do szpitala rowerem. "Piękny poranek, by wywołać poród"

To nie pierwszy raz kiedy Julie Anne Genter pojechała do szpitala na rowerze będąc w tak zaawansowanej ciąży. W 42. tygodniu pierwszej ciąży minister postanowiła wsiąść na jednoślad i tym sposobem przyśpieszyć poród. "Piękny niedzielny poranek na przejażdżkę rowerem do szpitala, by wywołać poród. Życzcie mi szczęścia! Razem z partnerem wybraliśmy rower, ponieważ w aucie nie było miejsca dla całej 'ekipy wspierającej'. Ale to wprawiło mnie w dobry nastrój!" - napisała na Instagramie w sierpniu 2018 roku.

