Archidiecezja Los Angeles zakazuje odtwarzania i śpiewania muzyki hiszpańskiego księdza Cesáreo Gabaráina - pisze "El Pais". To wynik doniesień, dotyczących wykorzystywania seksualnego, do których to czynów miał dopuszczać się duchowny w latach 70. - zarzuty wobec księdza ujrzały światło dzienne dopiero w ubiegłym roku.

USA. Archidiecezja Los Angeles wydała zakaz wykonywania utworów Gabaráina - autora "Barki" uwielbianej przez Jana Pawła II

Archidiecezja Los Angeles liczy ponad pięć milinów wiernych, co czyni ją największą w Stanach Zjednoczonych. W oświadczeniu podkreślono sprzeciw dla "wszelkich nadużyć seksualnych", a także zapewniono o "zaangażowaniu w udzielanie wsparcia ofiarom nadużyć". Archidiecezja postanowiła zakazać śpiewania i wykonywania utworów Cesáreo Gabaráina, który skomponował około 500 pieśni mszalnych, w tym "Pescador de Hombres", czyli szczególnie popularną w Polsce "Barkę", uwielbianą przez samego Jana Pawła II. Papież mianował zresztą 1974 roku Gabaráina osobistym prałatem, którym baskijski ksiądz pozostawał aż do swojej śmierci w 1991 roku.

Zakaz ma obejmować łącznie 288 parafii i 265 szkół. Archidiecezja podkreśla, że stosuje politykę zerowej tolerancji ws. wykorzystywania seksualnego i prosi o udostępnianie wszelkich informacji dotyczących tego rodzaju przestępstw.

Pedofilia w Kościele katolickim. Sprawa Cesáreo Gabaráina

W sierpniu ubiegłego roku "El Pais" ujawnił "wiarygodne oskarżenia ws. wykorzystywania dzieci" przez Gabaráina, które spłynęły od co najmniej 17 osób ze szkoły marystów z Madrytu i Gipuzkoa. W odpowiedzi Oregon Catholic Press, które poosiada prawa autorskie do kompozycji duchownego, przekazało, że sprawę traktuje bardzo poważnie, a każdy, kto spróbuje nabyć prawa do którejkolwiek kompozycji mszalnej Gabaráina, otrzyma wiadomość: "Profil kompozytora, pieśni i produkty zostały wycofane w oczekiwaniu na wyniki dochodzenia prowadzone przez archidiecezję madrycką w sprawie zarzutów dla kompozytora".

Kościół hiszpański jednak milczy na temat tej sprawy. - Myślę, że dobrze by było, gdybyśmy mieli umiejętność rozróżniania w tego typu materii. Innymi słowy, jeśli ta osoba jest kompozytorem muzycznym, stwierdzenie, że jego twórczość muzyczna jest zanieczyszczona tym, co mógł powiedzieć lub zrobić, wydaje mi się przesadą. Piosenki powinny zostać docenione za ich muzyczną jakość - powiedział na temat wykorzystania muzyki Gabaráina Luis Argüello, rzecznik biskupów hiszpańskich.