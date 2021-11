Słynna "afgańska dziewczyna" ewakuowana z kraju. Teraz Szarbat Gula mieszka już w Europie

Zobacz wideo Q&A o migracji i sytuacji na granicy

O tym, że obywatelka Afganistanu Szarbat Gula przebywa we Włoszech, poinformowały władze kraju - podaje agencja AP. W oświadczeniu nie poinformowano, kiedy dokładnie przyjechała do Włoch. Rząd oświadczył, 49-latka została ewakuowana w odpowiedzi na prośby od organizacji pozarządowych działających w Afganistanie, które apelowały, by pomóc jej wyjechać z kraju po przejęciu kontroli przez talibów.

REKLAMA

O losach "afgańskiej dziewczyny" usłyszał cały świat. Teraz mieszka już w Europie

Jej przyjazd do Włoch został zorganizowany w ramach "szerszego programu ewakuacji dla obywateli Afganistanu i ich przyjęcia oraz integracji" we Włoszech. We wrześniu, krótko po przejęciu kontroli nad krajem przez talibów, Włochy poinformowały o ewakuowaniu około pięciu tysięcy osób z Afganistanu.

Od przejęcia władzy przez talibów sytuacja w Afganistanie znacznie się pogarsza. Z jednej strony obywatele, szczególnie kobiety, stracili dużą część praw i są narażeni na represje. Z drugiej - kraj został w dużej mierze odcięty od zagranicznej pomocy, na której polegał i rosnąca liczba mieszkańców jest zagrożona głodem. Ponadto nasiliły się ataki afgańskiej filii Państwa Islamskiego, która walczy z talibami.

Więcej wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Afgańska dziewczyna"

Szarbat Gula, dzięki zrobionemu przed laty zdjęciu, stała się jedną z najbardziej rozpoznawanych Afganek i uchodźczyń - na świecie. Fotoreporter Steve McCurry wykonał jej portret w 1984 roku, gdy nastoletnia wtedy Gula żyła w obozie uchodźców w Pakistanie. Zdjęcie trafiło na okładkę "National Geographic". Wtedy młoda kobieta była anonimowa, dopiero w 2002 roku dziennikarze dotarli do niej i zidentyfikowali.

Kobieta znalazła się w Pakistanie jako sierota, kilka lat po rozpoczęciu sowieckiej inwazji na Afganistan. Została deportowana do Afganistanu w 2016 roku.