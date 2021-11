Johnson pisze list do Macrona ws. migrantów. Francuzi oburzeni. "Nie do przyjęcia"

Po dramacie, do którego doszło w kanale La Manche premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson skierował list do prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Dwa dni temu utonęła łódź z migrantami, którzy nielegalnie próbowali dostać się na Wyspy. Zginęło 27 osób. Dwie osoby ocalały. To najtragiczniejszy tego typu wypadek na kanale La Manche od 2014 roku

