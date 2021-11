Portugalia. Premier wprowadza stan klęski żywiołowej z powodu pandemii COVID-19

Zobacz wideo Jak zachęcić do szczepień? Mucha: Wachlarz możliwości jest szeroki

Około 87 procent mieszkańców Portugalii jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, co pozwoliło znieść większość ograniczeń pandemicznych. W środę 24 listopada w tym dziesięciomilionowym kraju została odnotowana najwyższa liczba zachorowań od czterech miesięcy - 3773 nowych przypadków. W czwartek test na obecność wirusa SARS-CoV-2 dał wynik u kolejnych 3150 osób. Wskaźnik zgonów pozostaje znacznie niższy, niż wtedy, kiedy kraj był w najcięższej sytuacji.

- Nie ma znaczenia, jak skuteczne było szczepienie, musimy być świadomi, że wkraczamy w fazę większego ryzyka - powiedział premier Antonio Costa podczas konferencji prasowej w czwartek 25 listopada, którego cytuje Reuters. Szef portugalskiego rządu ogłosił stan klęski żywiołowej, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa w okresie przedświątecznym. Nowe restrykcje wejdą z pierwszym dniem grudnia.

Premier wprowadza stan klęski żywiołowej. "Portugalia nie jest wyspą"

Antonio Costa zapowiedział, że w związku z nadchodzącą piątą falą COVID-19, osoby przylatujące do Portugalii zobowiązane będą do okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa w dniu przyjazdu. - Zaobserwowaliśmy znaczny wzrost w UE, a Portugalia nie jest wyspą - stwierdził szef rządu. Złamanie zasady wiążę się z karą pieniężną w wysokości 20 tys. euro -nie dla pasażera, a dla linii lotniczych. Dodał, że przewoźnik będzie musiał zapłacić mandat za każdą osobę, która przybyła do kraju bez potwierdzenia stanu zdrowia.

Premier Portugalii zalecił również ograniczenie interakcji społecznych w okresie przedświątecznym. Antonio Costa zapowiedział, że w pierwszym tygodniu 2022 roku w całym kraju będzie obowiązywała praca oraz nauka zdalna.

