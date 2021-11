Czechy. Milosz Zeman zaledwie po kilku godzinach wrócił do szpitala. Zakaził się koronawirusem

Czeski prezydent spędził w szpitalu wojskowym 46 dni z powodu powikłań związanych z przewlekłą chorobą. W czwartek przed południem opuścił szpital w karetce, która przewiozła go do pałacu w Lanach koło Pragi. Po ok. dziewięciu godzinach Milosz Zeman wrócił do szpitala z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Czechy. Milosz Zeman zakażony koronawirusem. Znowu jest w szpitalu

Zakażenie prezydenta potwierdziła w swoim komunikacie jego kancelaria. Jak poinformowano, decyzja o ponownej hospitalizacji zapadła w porozumieniu z osobistym lekarzem Milosza Zemana.

Czeskie media informują, że prezydent nie ma objawów COVID-19 i że został wcześniej zaszczepiony trzema dawkami.

W piątek Milosz Zeman miał mianować nowym premierem Petra Fialę, lidera Obywatelskiej Partii Demokratycznej i zwycięskiej w październikowych wyborach koalicji SPOLU. Kancelaria Milosza Zemana poinformowała jednak, że plany prezydenta zostały zawieszone na czas leczenia COVID-19, co opóźni powołanie nowego rządu w Czechach.

Czechy. Prezydent opuścił szpital, w piątek mianuje nowego premiera