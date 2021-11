Szwecja. Zaginiona Polka nie żyje. Jej mąż przyznał, że doprowadził do jej śmierci

32-letnia Polka zaginęła pod koniec września 2021 roku. Po raz ostatni widziana była w Oxie, miejscowości na południu Szwecji. Według szwedzkich mediów kobieta była ofiarą przemocy domowej. Informacje te potwierdziła także mama zmarłej, która w wywiadzie udzielonym dla magazynu expressen.se wyznała, że namawiała córkę do powrotu do Polski, gdy ta została pobita przez małżonka.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Szwecja. Mąż zmarłej Polki aresztowany pod zarzutem zabójstwa

Sześć dni po zaginięciu 32-latki policja przerwała poszukiwania, ponieważ podejrzewała, że to mąż kobiety stoi za jej uprowadzeniem. 49-letni mężczyzna nie przyznawał się jednak do porwania żony. Jak poinformował RMF24, policja aresztowała go w środę 24 listopada pod zarzutem zabójstwa.

- On przyznaje, że doprowadził do śmierci, ale utrzymuje, że nie było to zabójstwo - przekazał Carl Hofvendahl, adwokat podejrzanego. Portal przekazał także, że 49-letni mężczyzna zostanie poddany badaniom psychiatrycznym.

Więcej informacji ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Fala protestów w Europie. W Holandii zamieszki na ulicach kilku miast [ZDJĘCIA]

Szwecja. Zaginięcie 32-letniej Polki. Kobieta chciała rozwodu

Zaginięcie 32-latki zostało zgłoszone przez jej rodzinę. Ostatni raz Polka widziana była 24 września w towarzystwie męża. Jak ustalono, starała się o rozwód i przyznanie jej wyłącznej opieki nad dziećmi. Twierdziła również, że 49-latek stosuje wobec niej przemoc i chciała uzyskać sądowy zakaz kontaktu. Sąd odrzucił wniosek, argumentując, że mężczyzna nie był wcześniej karany. Informacje o znalezieniu ciała kobiety potwierdziła w rozmowie z Fakt.pl rodzina zmarłej. 32-latka była mamą pięciorga dzieci.

Szwecja. Znaleziono ciało kobiety. To zwłoki zaginionej Polki