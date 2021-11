Andersson była premierką Szwecji przez kilka godzin. Szybka rezygnacja. "Nie chcę kierować tym rządem"

Magdalena Andersson poinformowała w czwartek wieczorem, że jest gotowa stworzyć jednopartyjny rząd, złożony wyłącznie z socjaldemokratów. Z tego powodu od nowa musi uzyskać poparcie w parlamencie, a jako kandydatka na premiera ponownie musi zdobyć wotum zaufania - podaje BBC.

Szwecja. Premierka zrezygnowała po kilku godzinach

Wcześniej tego dnia Andersson jako pierwsza kobieta w historii kraju objęła w środę stanowisko premiera. O jej zwycięstwie zadecydował jeden głos (poparło ją 175 na 349 parlamentarzystów). Po kilku godzinach okazało się jednak, że najwięcej głosów w parlamencie zdobył wspólny budżet opozycyjnych formacji: centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, prawicowych Szwedzkich Demokratów oraz Chrześnijańskich Demokratów. To zaważyło na decyzji Andersson.

Prawicowe ugrupowanie przewidziało w budżecie m.in. obniżkę podatku od benzyny, co wywołało to sprzeciw Partii Ochrony Środowiska - Zielonych, którzy oświadczyli, że wychodzą z rządu, gdyż "nie mogą realizować działań sprzecznych ze swoją polityką" - informuje BBC. - Istnieje konstytucyjna praktyka, zgodnie z którą rząd koalicyjny powinien ustąpić, gdy jedna partia odejdzie. Nie chcę kierować tym rządem, jeśli jego legitymacja będzie kwestionowana - mówiła Andersson.

Władzę w Szwecji wciąż sprawuje ustępujący premier socjaldemokrata Stefan Loefven.

Rządząca w Szwecji partia socjaldemokratyczna wybrała na początku listopada ministerkę finansów Magdalenę Andersson na swoją przewodniczącą. Otworzyło jej to drogę do objęcia urzędu premiera. Magdalena Andersson była pierwszą w dziejach Szwecji kobietą na czele rządu.

Wybór nowej przewodniczącej zatwierdził doroczny kongres socjaldemokratów. Magdalena Andersson była jedynym kandydatem. - Jestem zaszczycona i szczęśliwa - powiedziała polityczka po wyborze. - Z pokorą podchodzę do zadań, które przede mną stoją, ale przede wszystkim jestem podekscytowana tym, że będę kierować naszą wielką i dumną partią - dodała Magdalena Andersson.

Pierwsze przegrane głosowanie w wotum nieufności w Szwecji

W czerwcu szwedzki parlament poparł wotum nieufności wobec szefa rządu Stefana Lofvena. Był to pierwszy w Szwecji przypadek przegranego głosowania o wotum nieufności. Wniosek złożono po ogłoszeniu rządowego planu uwolnienie czynszów w nowo wybudowanych mieszkaniach, co spotkało się z ostrą krytyką niemal wszystkich ugrupowań na scenie politycznej. Według nich jest to zamach na socjalny model państwa opiekuńczego i grozi znaczącym wzrostem opłat czynszowych.

Lofven ogłosił swoją rezygnację, pozostając na czele rządu do czasu utworzenia nowego gabinetu. Zdołał jednak zawiązać koalicję i w lipcu Rikstag ponownie zatwierdził kandydaturę Lofvena na premiera. Ostatecznie jednak lider socjaldemokratów ogłosił w sierpniu, że w listopadzie odejdzie ze stanowiska.