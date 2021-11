Niemcy. SPD, Zieloni i FDP zawiązały koalicję. W umowie wzmianka o Polsce, za Merkel - Scholz

W Niemczech zakończyły się negocjacje ws. nowej koalicji rządowej.

REKLAMA

W pierwszym tygodniu grudnia obecny wicekanclerz Olaf Scholz (SPD) ma zostać wybrany na szefa rządu federalnego.

Umowa koalicyjna liczy 177 stron i musi zostać jeszcze zatwierdzona na konwencjach partyjnych SPD, FDP i Zielonych. A to w zasadzie formalność.

Wieńczy to tygodnie trudnych rozmów. Negocjacje między SPD, FDP i Zielonymi w sprawie utworzenia tak zwanej "koalicji sygnalizacji świetlnej", od barw partyjnych poszczególnych ugrupowań, trwały od około miesiąca.

Kandydat socjaldemokratów wyraził zadowolenie, że partnerzy koalicyjni potrafili się porozumieć i sformować rząd, który będzie w stanie zmodernizować Niemcy.

Łączy nas wiara w siłę postępu. Wiara w to, że można usprawnić nasze państwo i zasypać podziały

- zaznaczył Olaf Scholz.

Jak podkreśla Agencja Reutera, nowych koalicjantów do końca różniły kwestie polityki finansowej i klimatycznej oraz podziału stanowisk ministerialnych. Ochrona klimatu w społeczno-ekologicznej gospodarce rynkowej była głównym wątkiem negocjacji. Wiele różnic udało się zasypać. Zieloni informują m.in., że przekonali politycznych partnerów do rezygnacji z węgla jako źródła energii do 2030 r. W tym roku ma też jeździć po niemieckich drogach 15 mln elektrycznych samochodów. Jak czytamy w BBC, aż na dwóch procentach powierzchni kraju mają być elektrownie wodne lub wiatrowe.

Program przyszłego rządu przewiduje między innymi obniżenie wieku wyborczego do 16 lat. Liderzy SPD, FDP i Zielonych zapowiedzieli także przełom w zakresie cyfryzacji oraz wprowadzenie świadczeń obywatelskich, umożliwiających "poszanowanie godności jednostki". Nowy rząd chce też zalegalizować (na zasadzie licencji - red.) konopie indyjskie.

Zobacz wideo Który z kandydatów sprawdzi się lepiej na arenie międzynarodowej? Byrt: Stabilniejszy psychicznie wydaje się Olaf Scholz

Umowa koalicyjna i wyłonienie nowego kanclerza oznacza koniec ery Angeli Merkel, która przez 16 lat rządziła Niemcami.

Ciemne strony 16 lat rządów Merkel

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak przekazał na Twitterze Adam Traczyk z think tanku Global.Lab, w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu znalazły się także wzmianki o Polsce. Chodzi o budowę pomnika pamięci ofiar II wojny światowej, który ma powstać w Berlinie, a także o wsparcie społeczeństwa obywatelskiego oraz współpracy przygranicznej.

Wybory w Niemczech. Zwycięstwo socjaldemokratów z SPD

Wybory do niemieckiego Bundestagu wygrali socjaldemokraci z SPD, uzyskując poparcie 25,7 proc. wyborców. Na drugim miejscu znaleźli się chadecy z CDU/CSU, na których zagłosowało 24,1 proc. wyborców. Trzecie miejsce zajęli Zieloni z niespełna 15-proc. poparciem i najlepszym wynikiem w swojej historii.

SPD uzyskała 205 mandatów, CDU - 194, a Zieloni 116. To najgorszy wynik chadeków w historii. Mimo to, na razie nie zamierzają rezygnować z planów utworzenia rządu. Na czwartym miejscu znaleźli się liberałowie z FPD, którzy uzyskali 11,5 proc. głosów, a na piątym Alternatywa dla Niemiec, którą wskazało 10,3 proc. wyborców. Postkomunistyczna Lewica uzyskała niespełna pięć proc. głosów.