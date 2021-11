Śmierć Gabby Petito. Są wyniki sekcji zwłok jej narzeczonego. Zmarł od rany postrzałowej

Ciało 23-letniego Briana Laundriego znaleziono w październiku na terenie rezerwatu Carlton na Florydzie. Mężczyzna zaginął we wrześniu po tym, jak samotnie wrócił z podróży, w którą wybrał się ze swoją narzeczoną, blogerką Gabby Petito.

- Chris i Roberta Laundrie zostali poinformowani, że przyczyną śmierci ich syna było samobójstwo i rana postrzałowa w głowę. Wciąż opłakują stratę i mają nadzieję, że te odkrycia pozwolą obu rodzinom zamknąć temat - przekazał CNN Steve Bertolino, prawnik rodziny Laundrie.

Śmierć Gabby Petito. 22-latka została uduszona

22-letnia Gabby Petito zaginęła w trakcie podróży kamperem, w którą para wyruszyła w lipcu 2021 r. z North Port na Florydzie. Przebieg podróży relacjonowali w mediach społecznościowych. Ostatnie zdjęcie z wyprawy Petito opublikowała pod koniec sierpnia. Wtedy też po raz ostatni skontaktowała się z rodziną.

1 września Brian Laundrie wrócił kamperem do swojego domu, ale nie było przy nim jego narzeczonej. 11 września rodzina młodej kobiety zgłosiła jej zaginięcie. Niedługo potem odnaleziono zwłoki 22-latki, która, jak się okazało, została uduszona. W międzyczasie zniknął sam Laundrie. Nie oskarżono go o uduszenie narzeczonej - policja oficjalnie szukała go w związku z niedozwolonym użyciem kart płatniczych, które należały do zmarłej blogerki. Z sekcji zwłok wynika, że Gabby zmarła około 3-4 tygodnie przed znalezieniem jej ciała.

Policja opublikowała materiały, z których wynika, że w trakcie podróży między parą dochodziło do kłótni. Zostali nawet zatrzymani w związku z doniesieniem dotyczącym przemocy domowej. Oboje przyznali się, że doszło do rękoczynów, a na twarzy Briana widoczne były zadrapania, dlatego uznano, że to wobec niego stosowano przemoc. 12 października koroner przekazał jednak, że to 22-latka była ofiarą.

