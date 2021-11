USA. Wjechał w paradę bożonarodzeniową, dziś usłyszy zarzuty. Wcześniej popełnił 16 przestępstw

Zobacz wideo Uciekał przed policją, a pościg zakończył się potrójnym piruetem w powietrzu

39-letni Darrell Brooks został aresztowany niedługo po tym, jak wjechał rozpędzonym autem w uczestników niedzielnej parady bożonarodzeniowej w Waukesha. Przed jego domem stał Ford Escape ze zniszczonym zderzakiem i pogiętą maską.

Sprawca tragedii jest recydywistą

Darrell Brooks wchodził w konflikty z prawem już od młodości. Był wielokrotnie aresztowany za pobicia, przemoc domową i stawianie oporu policji. Od 1999 roku popełnił 16 przestępstw. Tuż przed tym, jak doszło do tragedii, wdał się w domową awanturę z użyciem noża. Gdy na miejsce wezwano policję, wsiadł do samochodu i odjechał.

Podejrzanemu postawiono pięć zarzutów celowego spowodowania śmierci. We wtorek 23 listopada po raz pierwszy ma stanąć przed sądem, gdzie formalnie zostaną mu odczytane zarzuty.

Komisarz policji z Waukesha Dan Thompson powiedział, że nie ma żadnych dowodów, by działanie Darrella Brooksa miało związek z terroryzmem. Nic nie wskazuje także na to, by sprawca znał kogokolwiek, kto szedł w paradzie. Mężczyzna miał działać sam.

Wśród pięciorga zabitych są cztery kobiety w wieku od 52 do 79 lat oraz 81-letni mężczyzna. Spośród przebywających w szpitalach dziewięć osób jest w stanie ciężkim, w większości to dzieci.

