Harris pierwszą kobietą w historii z uprawnieniami prezydenta USA. Miała je przez 85 minut

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w piątek rano czasu amerykańskiego udał się do Wojskowego Centrum Medyczne w Maryland na rutynowe badanie kolonoskopii.

Tymczasowo przekazał prezydenckie uprawnienia wiceprezydentce Kamali Harris. Polityczka była w ich posiadaniu przez 85 minut, kiedy Biden znajdował się pod narkozą. Tym samym stała się pierwszą kobietą w historii USA, która takie uprawnienia miała.

Przypomnijmy, że Harris jest też pierwszą kobietą, pierwszą ciemnoskórą osobą i pierwszą osobą pochodzenia południowoazjatyckiego na stanowisku wiceprezydenta.

Kamala Harris z prezydenckimi uprawnieniami

Ok. godz. 18 czasu polskiego rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała, że ok. 11.35 czasu lokalnego (ok. 17.35 czasu polskiego) wznowił swoje obowiązki.

Przejmowanie prezydenckich uprawnień w przypadku narkozy prezydenta jest standardową procedurą. Jak przypomina CNN, podobnie działo się za czasów prezydentury George'a W. Busha, którego zastępował chwilami wiceprezydent Dick Cheney.