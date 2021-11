U jednego z migrantów potwierdzono zakażenie koronawirusem. "Jego stan jest poważny"

"Na terenie centrum logistycznego, gdzie obecnie przebywają uchodźcy, odnotowano przypadek koronawirusa" - poinformowała państwowa telewizja Biełaruś-1. Obywatel Syrii trafił do Grodzieńskiego Szpitala Uniwersyteckiego.

Stan mężczyzny jest poważny, lekarze stwierdzili u niego koronawirusowe zapalenie płuc.

Jak podał portal Dw.com, w ostatnich dniach w centrum transportowo-logistycznym w jednym pomieszczeniu spało ok. 1000 migrantów.

Strona białoruska zdecydowała o uruchomieniu w centrum mobilnego punktu szczepień. Migranci mają otrzymać szczepionkę chińskiej produkcji.

Białorusini chcą przywrócenia ruchu granicznego na przejściu Kuźnica-Bruzgi

Tymczasem Białorusini zwrócili się do polskiej Straży Granicznej o przywrócenie uchu granicznego na przejściu Kuźnica-Bruzgi. Przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi generał Anatolij Łapo zapewnił w liście do polskich funkcjonariuszy, że przy granicy "nie ma już osób, które mogłyby stanowić zagrożenie dla polskich służb".

Łukaszenka w BBC: Służby mogły pomagać migrantom w przedostaniu się do Polski

Komendant Polskiej Straży Granicznej Tomasz Praga w czwartek zapowiedział zamknięcie przez Polskę towarowego przejścia kolejowego w Kuźnicy. Przejście drogowe już wcześniej zostało zablokowane. Według Białorusinów większość obcokrajowców rozmieszczono w centrum transportowo-logistycznym "Bruzgi". Pozostali mieli wczoraj wylecieć lotem ewakuacyjnym z Mińska do Iraku.

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

"Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera."