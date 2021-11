Coś z wielką siłą zdemolowało strategiczną MiŁość. Norwedzy szukają winnych [TAKA CIEKAWOSTKA]

Początek problemów Norwegów ma sięgać kwietnia, kiedy niespodziewanie wyłączyła się część cywilnej sieci nasłuchowej LoVe (Lofoten-Vesterålen), zarządzanej przez Norweski Instytut Badań Oceanograficznych (IMR). Rozciąga się ona na 66 kilometrów w morze w rejonie Lofotów, archipelagu wysp na północy Norwegii.

Kolejne próby uruchomienia systemu z lądu zakończyły się niepowodzeniem. Późną wiosną wysłano więc w morze statek badawczy, który przy pomocy zdalnie sterowanego robota zaczął badać leżące na dnie elementy sieci nasłuchowej. Po długich poszukiwaniach na głębokościach rzędu 100-300 metrów, we wrześniu zorientowano się, że jedna ze stacji została przez coś przesunięta i wyrwano z niej kabel łączący ją z kolejną. Tamta też okazała się być przesunięta. Łączący je kilkukilometrowy kabel, ważący 9,5 tony, po prostu zniknął.

Region o specjalnym znaczeniu

Sytuacją zainteresowało się norweskie wojsko i wywiad. Sieć LoVe ma bowiem unikalne możliwości, które czynią ją obiektem o znaczeniu strategicznym. Oficjalnie zbudowano ją głównie w celu prowadzenia badań oceanograficznych. Przy okazji może jednak doskonale nasłuchiwać poruszających się w pobliżu statków i okrętów wojennych. W tym okrętów podwodnych. Rejon, w którym sieć pobudowano, jest natomiast jednym z tych, gdzie koncentruje się uwaga sił podwodnych NATO i Rosji. Z jednej strony blisko do kluczowych rosyjskich baz morskich w rejonie Murmańska i okręty Floty Północnej Rosji wyruszające na Atlantyk mogą przepływać w pobliżu. Z drugiej strony to obszar ważny dla NATO, które na wypadek wojny wiozłoby tędy wsparcie dla Norwegii oraz wykonywało ataki na bazy rosyjskie na Dalekiej Północy, czy nawet ataki jądrowe na cele w centralnej Rosji.

Przedstawiciele IMR przyznają, że informacje pochodzące z sieci LoVe są w pierwszej kolejności wysyłane norweskiemu wojsku, które je analizuje właśnie pod kątem zarejestrowanej aktywności okrętów. Dane trafiają z powrotem do cywili już bez fragmentów, które wojsko uzna za istotne.

Podobne stricte wojskowe systemy nasłuchowe odgrywały i prawdopodobnie odgrywają istotną rolę w strategii mocarstw. Najsłynniejszym był amerykański SOSUS, który budowano w tajemnicy na Atlantyku od lat 50. Służył do wykrywania radzieckich okrętów podwodnych, które próbowałyby się zbliżyć do wybrzeży USA, a potem w ogóle zbliżyć się dla kluczowych dla NATO linii komunikacyjnych na północnym Atlantyku. Dzisiaj już nie działa, zastąpiony głównie przez nowszy system SURTASS, który składa się z pięciu specjalnych statków z dużymi antenami hydrolokacyjnymi, krążącymi w wybranych regionach oceanów.

Mniejsze stałe systemy są budowane przez wiele państw w rejonie swoich kluczowych baz morskich. Przyjmują formę podobną do norweskiego LoVe. Sieci podwodnych stacji nasłuchowych połączonych kablami, kontrolowany ze stacji brzegowej.

Uszkodzenia na wiele miesięcy

Tego rodzaju podwodne instalacje są w sposób oczywisty obiektem zainteresowania przeciwników. Działania flot podwodnych generalnie otacza tajemnica, jednak wiadomo na przykład, że Amerykanie podczas zimnej wojny skrycie montowali systemy podsłuchowe na radzieckich kablach telekomunikacyjnych i kradli im różne systemy z dna, wraki okrętów lub na przykład rakiet użytych podczas testów. Towarzysze radzieccy nie pozostawali dłużni. Nie bez powodu do dzisiaj posiadają w ramach floty rozbudowany i bardzo wyspecjalizowany Dyrektoriat Badań Głębinowych, o którym pisaliśmy już w przeszłości. Z badaniami ma niewiele wspólnego, zajmuje się głównie rozpoznaniem i dywersją na dużych głębokościach, do czego ma wyspecjalizowane okręty, w tym atomowe okręty podwodne.

Niedawno najnowszy specjalny okręt budowany na potrzeby GUGI wyszedł na próby.

Nie ma żadnych dowodów na to, że to Rosjanie byli sprawcami uszkodzeń norweskiego systemu, choć na pewno jest obiektem ich zainteresowania. Przedstawiciele IMR mówią, że sprawą zajmuje się policja i służby. Zdaniem cywilnych naukowców wytłumaczenia mogą być dwa. Jedno to przypadkowe uszkodzenie przez na przykład statek rybacki albo inną jednostkę cywilną. Jednak podkreślają, że skala uszkodzeń wskazuje na użycie bardzo dużej siły i nie przeszłaby niezauważona. W takiej sytuacji standardem jest zgłoszenie wypadku, a nikt tego nie zrobił. Przeanalizowano też ruchy cywilnych statków w rejonie powstania uszkodzenia na początku kwietnia, ale nie odkryto nic podejrzanego.

Drugą rozważaną przyczyną jest celowe działanie. Nikt nie mówi wprost o Rosjanach, ale przedstawiciele IMR zwracają uwagę, że system LoVe znajduje się w rejonie będącym przedmiotem zainteresowania sił zbrojnych wielu państw. Trudno posądzać o coś takiego sojuszników z NATO. Zostaje właściwie jeden podejrzany, który na dodatek ma prawdopodobnie najlepsze na świecie możliwości przeprowadzenia takiej operacji. Co więcej, jego relacje z NATO i Norwegią w ostatnich latach istotnie się oziębiły. Rosjanie wielokrotnie wprost oskarżali Norwegów o nieprzyjazną politykę przy okazji organizowania dużych ćwiczeń Sojuszu na swoim terytorium. W 2022 roku mają się odbyć, największe od zimnej wojny, Cold Response 2022, w których ma wziąć udział ponad 30 tysięcy żołnierzy NATO.

Po co Rosjanie mieliby to robić? Naukowcy z IMR twierdzą, że kabel, którego nie mogą znaleźć, jest unikalną norweską technologią opracowaną konkretnie na potrzeby sieci LoVe. Ukradzenie go na potrzeby zbadania to jedna możliwość. Po co jednak od razu prawie dziesięć ton? Inna możliwość jest taka, że uszkodzenia spowodowano w celu ukrycia jakichś działań pod wodą w tym rejonie Morza Norweskiego. System nie działa już pół roku i nie będzie działał jeszcze długo. - Skala uszkodzeń była dla nas szokiem. Z tego co widzieliśmy, są bardzo poważne. Bardziej, niż mieliśmy nadzieję. Będzie potrzeba wiele środków, żeby ponownie uruchomić system - powiedział gazecie Dagens Naeringsliv szef projektu LoVe Geir Pedersen.

Jest też trzecia możliwość, że uszkodzenia spowodował przez przypadek jakiś okręt, a państwo, do którego należy, nie przyznało się. Norwescy naukowcy podkreślają, że do jednoczesnego przemieszczenia dwóch stacji nasłuchowych zakotwiczonych do dna, wyrwania z nich grubego kabla i zabrania go, potrzeba by bardzo dużej siły. - Najważniejsze dla nas jest ustalić teraz, czy ktoś naprawdę zaatakował nasz system. I czy jest możliwe pociągnąć go do odpowiedzialności - powiedział gazecie DN Oystein Brun, szef działu infrastruktury w IMR.

Wrażliwy filar internetu

Przypadek zaginionego norweskiego kabla jest przykładem na potencjalną poważną wrażliwość naszej cywilizacji uzależnionej od internetu. Fizycznie składa się on w znacznej mierze z gęstej sieci podmorskich światłowodów, które oplatają cały świat. Ich interaktywną mapę można zobaczyć na tej stronie. Przez nie jest przesyłane około 97 procent wszystkich danych. Nawet przypadkowe uszkodzenia pojedynczych kabli mogą oznaczać poważne problemy z dostępem do sieci dla milionów ludzi. Tak jak to miało miejsce w 2008 roku, kiedy doszło do całej serii przerwań światłowodów w rejonie Bliskiego Wschodu. Głównie z powodu złej pogody i rzuconej w złym miejscu kotwicy statku handlowego. Efektem były w szczytowym momencie problemami z dostępem do sieci niemal całego Egiptu i znacznej części Indii.

Incydenty wywołały poważne obawy na temat odporności światowej sieci. Eksperci uspokajają jednak, że w normalnych warunkach awarie podmorskich światłowodów to coś normalnego. Co roku dochodzi do dziesiątek. Większość ma miejsce na małych głębokościach, a ich przyczyną są gwałtowne sztormy i kotwice oraz sieci. Znacznie rzadziej dochodzi do uszkodzeń na dużych głębokościach spowodowanych tarciem kabli o skały albo osunięciami się dna. Po morzach pływa cała flota statków przeznaczonych tylko do ich obsługi i napraw. Skutków uszkodzeń zazwyczaj nie zauważamy, zwłaszcza w Europie i USA, ponieważ przez Atlantyk biegnie tyle kabli, że uszkodzenie jednego nie ma większego znaczenia. Ewentualnie są to okresowe spadki przepustowości.

Pytanie, czy zakrojony na większą skalę celowy sabotaż miałby bardziej dotkliwe skutki i czy taka operacja w ogóle jest wykonalna. Obawy tego rodzaju podsyca fakt znacznego potencjału Rosjan w zakresie działania na dużych głębokościach. GUGI nie ma sobie odpowiednika nigdzie indziej na świecie i systematycznie jest wzmacniane nowymi okrętami. Chyba że Amerykanie bardzo dobrze utrzymują w tajemnicy coś analogicznego, ale nic na to nie wskazuje.