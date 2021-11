Shuai Peng szuka cały świat. Chińska tenisistka wyznała, że była molestowana. Nagle zniknęła

Shuai Peng miała napisać w środę (17 listopada) e-mail do Steva Simona, szefa organizacji WTA. Ten jednak wątpi w autentyczność otrzymanej wiadomości.

Gdzie jest Shuai Peng? Akcja poszukiwana tenisistki trwa

Peng na początku listopada umieściła wpis na chińskim serwisie Weibo, wyznając w nim, że była molestowana przez Gaoli Zhanga, wicepremiera chińskiego rządu. Post został jednak usunięty z platformy po niecałej godzinie, a od tamtego zdarzenia nawiązanie kontaktu z tenisistką stało się niemożliwe.

W mediach społecznościowych trwa akcja #WhereIsPengShuai, do której dołączyła się m.in. polska tenisistka Agnieszka Radwańska. Gwiazdy sportu publikują na Twitterze zdjęcie Peng i nagłaśniają zaginięcie młodej kobiety.

"Jestem zdruzgotana i zszokowana wiadomościami o mojej koleżance Peng Shuai. Mam nadzieję, że jest bezpieczna i że zostanie odnaleziona tak szybko, jak to możliwe. To musi zostać zbadane, a my nie możmy milczeć. Przesyłam miłość do niej i jej rodziny w tym niezwykle trudnym czasie" - napisała w mediach społecznościowych Serena Williams, światowej sławy amerykańska tenisistka.

Głos w sprawie zaginięcia Peng zabrała również Chris Evert. "Tak, te oskarżenia są bardzo niepokojące. Znam Peng odkąd miała 14 lat, wszyscy powinniśmy być zaniepokojeni; to jest poważne; gdzie ona jest? Czy jest bezpieczna? Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje?" - napisała na Twitterze.

Poszukiwania chińskiej tenisistki. Wiadomość otrzymana przez szefa WTA

Treść e-maila, który miał zostać wysłany do szefa WTA została opublikowana przez chińską stację telewizyjną CGTN (China Global Television Network) na Twitterze. Peng w wiadomości miała wycofać oskarżenia w sprawie molestowania, a także zapewnić, że wszystko u niej w porządku i przebywa w domu.

Jak podaje RMF24, Steve Simon skomentował opublikowaną wiadomość, podkreślając, że oświadczenie zamieszczone przez chińskie media, tylko pogłębiło jego obawy w sprawie bezpieczeństwa tenisistki. Dodał również, że Peng wykazała się wielką odwagą poruszając temat molestowania oraz, że WTA i świat potrzebują niezależnego dowodu zweryfikowania bezpieczeństwa kobiety.