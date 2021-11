Saakaszwili trafił na OIOM. Były prezydent Gruzji stracił przytomność w więziennym szpitalu

Od kilku dni osobisty lekarz Micheila Saakaszwilego alarmował, że stan zdrowia polityka jest krytyczny. O zaprzestanie głodówki zaapelował do byłego prezydenta gruziński patriarcha Eliasz II. Z podobną rekomendacją zwrócił się także Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Micheil Saakaszwili obiecał, że przerwie głodówkę, jeśli zostanie przeniesiony z więziennego szpitala, w którym, jak twierdzi, jest poniżany, do jednej z miejskich klinik.

REKLAMA

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Urzędująca prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili apelowała do władz sądowniczych i penitencjarnych, aby Micheila Saakaszwilego traktowano jak więźnia specjalnego.

"Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, ale jeśli chodzi o sposób traktowania w więzieniu, to były prezydent ze względu na sprawowany w przeszłości urząd i ocenę światowej opinii publicznej powinien być traktowany szczególnie" - cytowały wypowiedź Salome Zurabiszwili gruzińskie media.

Zobacz wideo Kwiatkowski o projekcie ustawy kontroli szczepień przez pracodawców

Gruzja. Zatrzymanie Micheila Saakaszwilego

Były gruziński prezydent wrócił do ojczyzny 1 października, po 8 latach spędzonych na emigracji. Zrobił to na dzień przed wyborami lokalnymi. Jak sam stwierdził, chciał wesprzeć swoich zwolenników. Związana z nim partia Zjednoczony Ruch Narodowy zajęła drugie miejsce w wyborach. W 20 miastach jej kandydaci na stanowisko merów wezmą udział w II turze głosowania zaplanowanej na 30 października.

Po powrocie Saakaszwiili trafił do zakładu karnego. W kraju ciąży na nim bowiem wydany w 2018 r. wyrok 6 lat pozbawienia wolności za nadużycie władzy. Saakaszwili twierdzi, że jest niewinny i nazwał decyzję sądu zemstą polityczną obecnie rządzącej partii Gruzińskie Marzenie oraz jej założyciela, miliardera Bidziny Iwaniszwilego.

Lekarze: Micheil Saakaszwili jest w stanie krytycznym

Saakaszwili ma ukraińskie obywatelstwo, pełni funkcję szefa Międzynarodowej Doradczej Rady Reform przy prezydencie Ukrainy. Tamtejsze władze zadeklarowały, że zapewnią politykowi opiekę konsularną.

W październiku ponad 40 polityków - w tym część polskich europosłów - podpisało się pod listem otwartym wzywającym do uwolnienia Micheila Saakaszwilego. Sygnatariusze wskazywali, że Micheil Saakaszwili otrzymał zarzuty, za które skazano go zaocznie. Jak napisali, jego zatrzymanie pogłębia kryzys polityczny w Gruzji. W ich opinii, wyrok powinien być zawieszony do momentu, aż były prezydent stanie przed sądem.

"Czas upolitycznionego wymiaru sprawiedliwości w Gruzji powinien się wreszcie zakończyć" - wskazywali autorzy listy otwartego.