Prezydent USA niezdolny do pełnienia funkcji? Amerykanie podzieleni w ocenie zdrowia Joe Bidena

"Morning Consult to globalna firma zajmująca się analizą danych, dostarczająca w czasie rzeczywistym wgląd w to, co ludzie myślą, każdego dnia przeprowadzając ankiety wśród dziesiątek tysięcy osób na całym świecie" - czytamy na stronie serwisu Politico.

USA. Amerykanie podzieleni ws. zdrowia Joego Bidena. 29-punktowa zmiana od października 2020

Politico wskazuje, że w porównaniu do sondażu z października 2020 r., badanie w listopadzie 2021 r. wykazało 29-punktową zmianę opinii Amerykanów na temat stanu zdrowia 79-letniego prezydenta Joego Bidena. Z sondażu wynika, że Amerykanie są w tej kwestii bardzo podzieleni.

50 proc. ankietowanych nie uważa, by Biden był "stabilny" jeśli chodzi o sprawy zdrowotne (44 proc. ma odmienne zdanie) i sądzą, że prezydent nie cieszy się dobrym zdrowiem (40 proc. uważa, że jest zdrowy). Dodatkowo zdaniem 48 proc. respondentów Joe Biden nie jest wystarczająco sprawny umysłowo, by wciąż pełnić urząd prezydenta.

Amerykanie ocenili Joego Bidena. 57 proc. twierdzi, że prezydent nie potrafi się już jasno komunikować

Pracę prezydenta dobrze ocenia 44 proc., Amerykanów, a źle - 53 proc.

57 proc. Amerykanów jest zdania, że Joe Biden nie komunikuje się już w jasny sposób, co utrudnia sprawowanie przez niego urzędu. Z kolei 60 proc. ankietowanych uważa, że nie ma już tyle energii, by piastować tak ważne dla państwa stanowisko.

Z kolei, jak podaje Politico, z niedawno przeprowadzonego sondażu na Harvardzie wynika, że 53 proc. ankietowanych nie ma wątpliwości co do tego, że Joe Biden wciąż odpowiednio wykonuje swoje obowiązki. Przeciwnego zdania było 47 proc. respondentów. Ale na pytanie, czy Joe Biden jest za stary na prezydenta, 58 proc. odpowiedziało twierdząco, a tylko 42 proc. stwierdziło, że Joe Biden jest wystarczająco sprawny, by sprawować urząd.

Ankietę Politico/Morning Consult przeprowadzono 13-15 listopada. Obejmowała 1998 zarejestrowanych wyborców. Margines błędu wynosi plus minus 2 punkty procentowe - podaje Politico.