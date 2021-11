Historyczka z USA nie przyjęła nagrody od Instytutu Pileckiego. Napisała krytyczny list. Jest odpowiedź

O sprawie w komunikacie poinformowała kapituła Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego. Eliyana Adler została nagrodzona w kategorii Naukowa książka historyczna za publikację "Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union".

Amerykańska historyczka odmówiła przyjęcia nagrody od Instytutu Pileckiego

"Eliyana Adler poinformowała kapitułę i Instytut Pileckiego o swojej decyzji 4 listopada 2021 r. Zgłoszenie do nagrody zostało przesłane do Instytutu Pileckiego 17 czerwca 2021 r. przez wydawcę książki, Harvard University Press. Wiadomość o nominacji dla swojej książki Eliyana Adler przyjęła z wdzięcznością. Podobnie zareagowała, kiedy dowiedziała się, że kapituła wskazała ją jako laureatkę. Późniejsza decyzja autorki o odmowie przyjęcia nagrody była więc dla nas zaskoczeniem" - czytamy na stronie Instytutu Pileckiego. Dalej podkreślono, że kapituła podtrzymuje "najwyższą ocenę" książki Adler.

Historyczka swoje motywy wyjaśniła w liście do Tomasza Stefanka, pełnomocnika dyrektora ds. programowych. W piśmie dziękuje za wyróżnienie i przyznaje, że odmawia przyjęcia nagrody "z ciężkim sercem". "Instytut Pileckiego, choć bardzo hojny we wspieraniu niektórych badań historycznych dotyczących II wojny światowej, był również zaangażowany w tłumienie pracy historyków, którzy starają się pokazać złożone i w istocie tragiczne aspekty wojennej przeszłości Polski" - napisała Adler. Badaczka podkreśliła, że choć część Polaków w czasie II wojny światowej "straciła życie w obronie żydowskich współobywateli", to wielu także czerpało zyski z "mordu swoich sąsiadów". Adler przypomniała o badaniach historyków Jana Grossa, Jana Grabowskiego i Barbary Engelking.

Historyczka podkreśla, jak ważne są badania dotyczące Holokaustu. "Jednak w ostatnich latach rząd, przy wsparciu Instytutu Pileckiego, postanowił ograniczyć te badania poprzez groźby i realne stosowanie środków prawnych" - napisała.

Dyrektor Instytutu Pileckiego odpowiada: Twierdzenia są całkowicie bezpodstawne

W liście otwartym Adler odpowiedział dr Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego. "Szanuję Pani pogląd na temat obecnej sytuacji badań nad Holokaustem w Polsce, chociaż go nie podzielam. W Pani wiadomości znalazły się zarazem stwierdzenia, które są jawnie nieprawdziwe i przeciwko którym muszę zaprotestować. Napisała Pani, że Instytut Pileckiego 'uczestniczy w zwalczaniu historyków, którzy starają się ukazać złożone aspekty tragicznej historii Polski podczas wojny', a także wspiera rząd w próbach 'ograniczenia kluczowych badań poprzez groźby i zastosowanie środków prawnych'. Nie dziwi mnie, że w żaden sposób nie udokumentowała Pani tych zarzutów ani nie podała choćby jednego przykładu. Są to bowiem twierdzenia całkowicie bezpodstawne" - napisał w odpowiedzi dr Kozłowski. "Podobnie jak w przypadku badań nad przeszłością, właściwa ocena teraźniejszości także wymaga sięgnięcia do źródeł i zweryfikowania narracji, które dostępne są na wyciągnięcie ręki. Potrzeba na to z pewnością więcej czasu niż cztery dni, które dzieliły Pani pozytywną reakcję na wiadomość o przyznaniu nagrody od ostatecznej decyzji, że jej Pani nie przyjmie" - dodał. Całą odpowiedź dyrektora IP można przeczytać tutaj.