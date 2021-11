- Chcemy powitać te setki tysięcy ludzi - ale wszyscy muszą zostać zaszczepieni - powiedział burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio. - Wszystko, co musisz zrobić, to mieć dowód szczepienia i ważny dokument tożsamości ze zdjęciem - poinformował de Blasio.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy Jork. Bawili się fajerwerkami. Jeden z nich wleciał przez okno do mieszkania i spowodował pożar

Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowy Rok na Times Square tylko dla zaszczepionych

Tysiące ludzi będzie mogło przywitać 2022 rok na Times Square, jest jednak warunek. Na plac zostaną wpuszczone wyłącznie zaszczepione osoby, które okażą dowód przyjęcia preparatu przeciw koronawirusowi. Jak podaje CNN, burmistrz Nowego Jorku zapowiedział powrót "wielkich" sylwestrowych obchodów na Times Square. W ubiegłym roku z powodu pandemii koronawirusa Nowy Rok na Times Square był transmitowany online.

Sylwester na Times Square 2021/2022. "Dołącz do tłumu, dołącz do radości"

Burmistrz Bill de Blasio podkreślił, że przy organizacji wydarzenia będzie współpracował z Departamentem Zdrowia Nowego Jorku. - Dołącz do tłumu, dołącz do radości, dołącz do historycznego momentu, gdy Nowy Jork dostarcza światu kolejnych dowodów na to, że jesteśmy w 100 procentach z powrotem - zaprasza na wydarzenie burmistrz miasta. Aby móc wziąć udział w wydarzeniu należy do 17 grudnia przyjąć drugą dawkę szczepionki lub jedną dawkę preparatu firmy Johnson & Johnson. Osoby, które nie mogą z przyczyn zdrowotnych zostać zaszczepione, mogą uczestniczyć w wydarzeniu, jeśli w ciągu 72 godzin przed sylwestrem pokażą negatywny wynik testu na COVID-19.

USA. Marynarka nazwała statek imieniem lidera walki o prawa gejów [ZDJĘCIA]

Tradycja witania Nowego Roku na Times Square sięga 1907 roku. Wówczas po raz pierwszy została tam zorganizowana impreza sylwestrowa. Od tego czasu nowojorczycy żegnali na placu każdego 31 grudnia kolejny stary rok i witali nowy aż do 2020 roku, kiedy z powodu pandemii impreza została przeniesiona do internetu.

Kim Dzong Un po raz pierwszy od miesiąca wystąpił publicznie