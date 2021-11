Stworzenie unijnych sił szybkiego reagowania liczących 5 tysięcy żołnierzy do 2025 r. to jedno z założeń "Strategicznego kompasu" dla Europy. Jest to dokument określający zagrożenia i wyzwania dla Unii, wyznaczający państwom członkowskim cele i proponujący operacyjne działania.

5 Fot. Olivier Matthys / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl