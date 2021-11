Węgry. Trafili pod respiratory, certyfikaty o zaszczepieniu były fałszywe. Takich przypadków jest więcej

Czteroosobowa rodzina z Budapesztu trafiła do szpitala z COVID-19 w ciężkim stanie. Wszystkich podłączono do respiratorów, ale ojciec zmarł. Jak poinformował we wtorek dziennik "Blikk", mieli fałszywe zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw koronawirusowi.

4 Waltraud Grubitzsch / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl