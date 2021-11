W weekend na zamku w miejscowości Grinzane Cavour (Włochy) odbyła się międzynarodowa aukcja. Udział w niej (również przez internet) brali miłośnicy trufli z Rosji, Dubaju czy Singapuru - podaje Agencja Reutera.

Włochy. Największa trufla sprzedana za fortunę

Największy dostępny podczas aukcji okaz ważył dokładnie 830 gramów. Biała trufla została sprzedana za 103 tysiące euro (ok. 477 tys. zł). Zakupił go przedsiębiorca z Hongkongu, który niebawem ma przylecieć do Włoch i odebrać swoją zdobycz.

Podczas aukcji sprzedano też inne białe trufle - ważyły odpowiednio 230, 250 i 400 gramów.

Białe trufle są uważane za najszlachetniejsze spośród tej odmiany grzybów - rosną głównie w lasach Piemontu (inna nazwa białej trufli to trufla piemoncka). W Polsce gatunek nie występuje.