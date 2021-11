Berlin. Włoski turysta skakał po pomniku pomordowanych Żydów. Trafił do szpitala z urazem głowy

Wydawać by się mogło, że skakanie po pomniku ofiar Holokaustu każdy uzna za co najmniej niewłaściwe. A jednak w Berlinie regularnie trafiają się osoby, które widzą w tym świetną rozrywkę. Tym razem zabawę na berlińskim pomniku urządził sobie włoski turysta, ale skończyło się to dla niego wizytą w szpitalu.

4 Fot. Markus Schreiber / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl