Putin znów zabiera głos ws. sytuacji na granicy. "Rosja gotowa pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego"

- Rosja nie jest zaangażowana w trwający kryzys na granicach Białorusi i państw członkowskich UE - Polski i Litwy - przekonywał w sobotę w wywiadzie dla telewizji RossijaWładimir Putin. Jak informowaliśmy, podkreślił też: "chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Nie mamy z tym absolutnie nic wspólnego".

Władimir Putin o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: Jesteśmy gotowi pomóc wszelkimi sposobami

W niedzielę Agencja Reutera przytacza za RIA Novosti kolejną wypowiedź Putina - tym razem prezydent Rosji oferuje swoją pomoc w kryzysie migracyjnym - mimo że według międzynarodowych organizacji i NATO to właśnie on stoi za działaniami realizowanymi przez Alaksandra Łukaszenkę. - Rosja jest gotowa pomóc w kryzysie migracyjnym wszelkimi sposobami, jeśli oczywiście coś będzie od nas zależeć - powiedział Putin w wywiadzie udzielonym państwowej telewizji.

- Próbują przerzucić na nas odpowiedzialność pod byle pretekstem, a nawet bez pretekstu - dodał, odnosząc się do wypowiedzi części unijnych polityków, którzy informują, że rosyjski przewoźnik Aerofłot brał udział w transporcie migrantów z Bliskiego Wschodu na granicę polsko-białoruską.

Działania Putina skomentował w rozmowie z TVN 24 białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. - Putin przez Łukaszenkę, pożytecznego idiotę, faktycznie realizuje także swój scenariusz. Pierwszy to drażnić Europę, drugi to zmniejszyć wagę Łukaszenki - przyznał.

Dostawa gazu do Niemiec spadła o 33 proc.

W piątek rosyjska agencja Ria Novosti poinformowała, że coraz mniej gazu płynie przez Białoruś do Polski i dalej do Niemiec. W czwartek niemiecki operator gazociągu Jamał - Europa, spółka Gascade potwierdziła, że dostawy surowca do Niemiec spadły o 33 procent. Wcześniej prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka groził, że przerwie dostawy paliwa, jeśli Unia Europejska nałoży nowe sankcje w związku z kryzysem migracyjnym na granicach z Polską i Litwą.

Część rosyjskich i zachodnich ekspertów przypomina, że Mińsk w wielu kwestiach nie podejmuje decyzji bez przyzwolenia Moskwy. Od gróźb Aleksandra Łukaszenki odciął się jednak Kreml. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow oświadczył, że Mińsk nie uzgadniał z Moskwą tego typu działań. "To nasz sojusznik, ale to są wyłącznie oświadczenia Aleksandra Łukaszenki" - stwierdził. Dmitrij Pieskow dodał, że Rosja będzie wypełniać wzięte na siebie kontraktowe zobowiązania dostawy gazu dla europejskich państw.

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

"Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera."