RPA. Trener fitness zastrzelony podczas sesji online. Jego śmierć widziało ponad 200 osób

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek 11 listopada w Saulsville, niedaleko Pretorii w RPA. Ponad 200 osób, które ćwiczyły z Lawrenc'em Masinge, zobaczyły podczas połączenia wideo na żywo, jak uzbrojony złodziej strzela do ich trenera - informuje "Daily Mail".

RPA. Trener fitness zastrzelony podczas sesji treningowej. "Wszedł facet i go zastrzelił"

- Natychmiast, gdy ta osoba wkroczyła, wiedziałam, że coś jest nie tak, i patrzyłam, jak oddał dwa strzały i nie mogłam spać przez całą noc - powiedziała jedna z uczestniczek wirtualnej sesji treningowej południowoafrykańskiemu portalowi EWN. - Ten facet nie miał litości, po prostu go zabił - dodała.

- Wszedł facet i go zastrzelił. Ludzie ćwiczyli i nie byli świadomi tego, co się dzieje. Facet wrócił, postrzelił go jeszcze dwa razy i uciekł - relacjonował inny ze świadków zdarzenia w rozmowie z TimesLIVE.

RPA. Klienci próbowali pomóc trenerowi. Policja szuka sprawców

Jak tłumaczyła inna uczestniczka treningu, kiedy klienci usłyszeli strzał i zobaczyli, co się stało, usiłowali jak najszybciej pomóc swojemu trenerowi. Usiłowali dowiedzieć się, gdzie mieszka, wezwali służby.

- Wszyscy dosłownie obserwowali martwe ciało, gorączkowo próbując uzyskać pomoc. Trwało to ok. 30 minut - relacjonowała. Trener zginął na miejscu.

Rzecznik policji podpułkownik Mavela Masondo w czwartek wieczorem przekazał, że motyw zabójstwa nie jest jeszcze znany. Prawdopodobnie uzbrojony mężczyzna był złodziejem. W trakcie napadu zorientował się, że nie jest sam w domu i zastrzelił trenera, by pozbyć się świadka zdarzenia. Lokalne władze zaapelowały o pomoc w odnalezieniu sprawcy.

Masinge był nazywany "Bestią" ze względu na swoje ogromne zaangażowanie oraz wytrwałość. Brał udział w programie społecznościowym mającym na celu zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu. Inicjatywa została wsparta przez Departament Sportu, Sztuki i Kultury.

