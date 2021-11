Jak nieoficjalnie ustaliła agencja Bloomberg, Waszyngton czujnie monitoruje koncentrację sił rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą, a urzędnicy amerykańscy powiadomili swoich odpowiedników z Unii Europejskiej o obawach związanych z możliwą operacją wojskową. Według Bloomberga ruch wojsk przy granicy z Ukrainą, kryzys migracyjny i energetyczny mogą być formą nacisku Rosji na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2, czemu przeciwne są USA, Ukraina i Polska.

To kolejna już eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w tym roku. Wiosną Ukraina alarmowała, że Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy, najwięcej od 2014 roku, gdy doszło do - nieuznawanej przez społeczność międzynarodową - aneksji Krymu. Rosja tłumaczyła wówczas ruchy wojsk ćwiczeniami wojskowymi, po ich zakończeniu jednostki wróciły do swoich baz.

Bloomberg: USA przestrzegają UE przez możliwym atakiem Rosji na Ukrainę

Rzecznik Kremla: Nikomu to nie zagraża

Doniesienia o eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego skomentował Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Rosji. Podkreślił, że rozmieszczenie wojsk na jej terytorium jest sprawą wewnętrzną i zaprzecza jakimkolwiek agresywnym intencjom, jednocześnie oskarżając USA o prowokacje w pobliżu jej terytorium na Morzu Czarnym. - Nikomu to nie zagraża i nikomu nie powinno przeszkadzać - powiedział Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. Rzecznik Kremla zaznaczył również, że każdy kraj, którego graniczy z niestabilnym regionem, podejmie niezbędne środki dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. "Mocne oświadczenie" Rady Bezpieczeństwa ONZ

Szef ukraińskiej dyplomacji: Jesteśmy bardzo zaniepokojeni

Doniesienia o eskalacji konfliktu komentował również Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkał się z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem i doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem. Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji rosyjski rząd szuka okazji do dalszych działań.

Nie chcemy nikogo straszyć, ale musimy zachować czujność

– powiedział Kułeba ABC News.

Jego zdaniem, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję na Ukrainę, będzie w stanie to zrobić bardzo szybko.

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni [...] Kiedy graniczysz z Rosji i przez siedem lat żyjesz w konflikcie zbrojnym [...] przyzwyczajasz się do napięcia

– powiedział Kuleba.

Zamrożony konflikt na Ukrainie

Na wschodzie Ukrainy od 2014 roku trwa konflikt między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami, którzy są nieoficjalnie wspierani przez Moskwę. Ukraina podaje, że konflikt pochłonął życie ok. 14 tysięcy osób. Kreml od ustania intensywnych walk w 2015 roku stara się uzyskać od Ukrainy jak największe ustępstwa, między innymi uznania daleko idącej niezależności separatystycznych republik w Doniecku i Ługańsku, ale w granicach ukraińskich. Kijów nie chce się na to zgodzić, wiedząc, że byłyby to bastiony rosyjskich interesów i wpływów istotnie destabilizujące kraj. Kiedy w 2019 roku do władzy na Ukrainie doszedł Wołodymyr Zełenski, Kreml początkowo wiązał z nim spore nadzieje, ponieważ nie miał doświadczenia politycznego, mógł wydawać się naiwny i deklarował chęć osiągnięcia pokojowego rozwiązania konfliktu.