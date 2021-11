Słowacja. Parlament odrzucił projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jednym głosem

Zgodnie z obecnie panującymi przepisami aborcja na żądanie jest możliwa na Słowacji do 12. tygodnia ciąży. Kobiety nie muszą przedstawiać powodu swojej decyzji. Do 24. tygodnia aborcję w tym kraju można przeprowadzić natomiast z przyczyn zdrowotnych.

Słowacja. Parlament jednym głosem odrzucił projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego

W czwartek 11 listopada słowacki parlament odrzucił projekt, który zaostrzyłby prawo aborcyjne. Został on odrzucony jednym głosem - podaje portal euractiv.pl. Autorką wniosku złożonego przez konserwatywnych polityków chrześcijańskiego ugrupowania Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości jest Anna Zaborska, która już zapowiedziała, że za pół roku ponownie złoży projekt, na co pozwala jej słowackie prawo.

Według słowackich mediów wynik głosowania był dziełem przypadku, bo nie wzięło w nim udziału kilku konserwatywnych parlamentarzystów, którzy wcześniej opowiadali się za zaostrzeniem przepisów.

Prawo aborcyjne na Słowacji. Jakie zmiany chcieli wprowadzić politycy?

Jakich zmian chcieli konserwatyści ze Słowacji? Zgodnie z odrzuconym wnioskiem aborcja do 12. tygodnia ciąży wciąż byłaby dozwolona, ale czas oczekiwania na nią zostałby podwojony do 96 godzin (obecnie jest to 48 godzin). Dodatkowo kobiety musiałyby przedstawiać powód swojej decyzji. Ginekolodzy mieliby obowiązek informowania kobiety o procedurze zabiegu oraz możliwościach urodzenia dziecka, a także zakwaterowania w specjalnych ośrodkach.

W nowych przepisach znalazłby się również zakaz reklamowania usług przez kliniki aborcyjne, co mogłoby doprowadzić do ograniczenia kobietom dostępu do informacji, które otrzymują od ekspertów medycznych, klinik oraz szpitali - podaje euronews.com. Jeśli dziecko urodziłoby się natomiast niepełnosprawne, wypłacana byłaby jednorazowa pomoc finansowa.

Według zwolenników zmiany przepisów nowelizacja miałaby "pomóc kobietom w podejmowaniu świadomych decyzji". Podobny projekt został przedłożony w parlamencie rok temu. Wtedy również został odrzucony jednym głosem przewagi.

Słowacja. Protesty po próbach zaostrzenia prawa aborcyjnego

Projekt zaostrzenia prawa aborcyjnego wywołał sprzeciw społeczeństwa. W kraju i poza jego granicami wybuchły protesty, których uczestnicy nie zgadzali się na zmianę przepisów. Do odrzucenia projektu przez słowackich parlamentarzystów wezwało też ponad 100 organizacji, w tym Amnesty International.

- Narzucanie nieuzasadnionych i szkodliwych przeszkód w podjęciu aborcji zagrażałoby zdrowiu, a nawet życiu kobiet i dziewcząt oraz kobiet w ciąży i naruszałoby ich prawa człowieka - mówił dyrektor Amnesty Slovakia Rado Sloboda.

- W związku z tym, że po raz kolejny Parlament próbuje uchwalić drakońską ustawę o aborcji, wzywamy posłów do ponownego odrzucenia jej w całości i powstrzymania się od dalszych niebezpiecznych i dyskryminujących prób ograniczenia praw seksualnych i reprodukcyjnych. na Słowacji - mówił.