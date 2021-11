Zobacz wideo Pieniądze dla Białorusi za rozwiązanie kryzysu na granicy? Przydacz: Na ten trik chyba już nikt się nie łapie

Koordynatorka ds. uchodźców i migrantów w Europie Afshan Khan 9 listopada za pośrednictwem konta na Twitterze udostępniła swoje oświadczenie, w którym zaznaczyła, że na granicy Polski z Białorusią dzieci migrantów żyją w tragicznych i niedopuszczalnych warunkach. Podkreśliła również, że niezależnie od sytuacji i statusu migracyjnego, ich prawa muszą być przestrzegane i nie powinny być traktowane instrumentalnie.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju zobaczysz na stronie głównej Gazeta.pl.

Gdzie są migranci? "Zostali uwięzieni. Białoruś nie pozwoli na powrót"

Afshan Khan: "Dziecko to dziecko. Bez względu na okoliczności"

Afshan Khan ogłosiła, że organizacja ONZ - UNICEF - jest gotowa do współpracy z rządami, organizacjami ONZ i społeczeństwem obywatelskim, w celu zapewnienia, że prawa dzieci są wszędzie "rozumiane, chronione i promowane". Jak czytamy w oświadczeniu: "UNICEF uznaje suwerenność państw członkowskich i wyzwania wiążące się z nieregularną migracją, a także potrzebę bezpiecznych i uporządkowanych procesów zarządzania granicami". Jednak niedopuszczalne do UNICEF-u jest "stosowanie odmów transgranicznych, jako naruszenie prawa międzynarodowego, które zagraża życiu".

"Istnieje potrzeba odnowienia wspólnego zaangażowania politycznego na rzecz ochrony i zabezpieczenia wszystkich dzieci w Europie niezależnie od ich statusu migracyjnego" - oświadczyła Khan. "Dzieci migrantów nie powinny być traktowane instrumentalnie do celów politycznych, a ich prawo do bezpiecznego ubiegania się o azyl musi być zagwarantowane" - dodała. Jak podkreśliła koordynatorka: "Dziecko to dziecko. Bez względu na okoliczności."

Litwa zaostrzyła stan wyjątkowy na granicy z Białorusią