Fundusz odszkodowań dla ofiar pedofilii we Francji będzie finansowany ze sprzedaży majątku Kościoła lub z pożyczek. Poinformował o tym przewodniczący episkopatu biskup Eric de Moulins-Beaufort. Francuscy hierarchowie rozmawiają od tygodnia w Lourdes o walce z pedofilią w Kościele i o wsparciu dla ofiar przestępstw seksualnych - podaje Informacyjna Agencja Radiowa.

REKLAMA

Zobacz wideo „Co łaska" za tuszowanie pedofilii? O. Gużyński: To rzecz bardzo niestosowna

Francja. Kościół wyprzedaje majątek, by zapłacić odszkodowania ofiarom pedofilii

Biskup Eric de Moulins-Beaufort powiedział, że fundusz odszkodowań dla ofiar pedofilii będzie finansowany ze sprzedaży majątku należącego do episkopatu lub do poszczególnych diecezji.

- Wszyscy biskupi zgodzili się na zidentyfikowanie dóbr ruchomych i nieruchomych, które mogliby wystawić na sprzedaż. Podjęliśmy także decyzję o zaciągnięciu pożyczki, jeżeli będzie to konieczne, aby wywiązać się z naszych zobowiązań - poinformował przewodniczący episkopatu Francji. Jednocześnie wykluczył finansowanie funduszu odszkodowań z darowizn od wiernych.

Lublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

Biskup Eric de Moulins-Beaufort powiedział również, że episkopat powoła niezależną instytucję, która zajmie się rozpatrywaniem wniosków dotyczących reparacji dla ofiar pedofilii. Na czele instytucji stanie była rzeczniczka praw dziecka Marie Derain de Vaucresson. Każdy przypadek nadużycia seksualnego ma być badany indywidualnie, na tej podstawie ustalona zostanie wysokość odszkodowania.

- Życzenia ofiar są bardzo różne. Niektórzy chcą się tylko dowiedzieć, czy ich napastnik jeszcze żyje, inni proszą o spotkanie lub rozmowę z urzędnikiem kościelnym - mówiła katolickiemu dziennikowi "La Croix" Marie Derain de Vaucresson.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Francja. Niezależna komisja wykryła ok. 3 tys. pedofilii

Działania Kościoła są reakcją na niedawną publikację raportu komisji do spraw nadużyć seksualnych we francuskim Kościele. Dochodzenie w sprawie nadużyć seksualnych we francuskim Kościele trwało blisko trzy lata. Specjalna komisja ustaliła, że przez ostatnie 70 lat we Francji ponad 216 tysięcy nieletnich było wykorzystywanych seksualnie przez księży i zakonników.

Przewodniczący komisji Jean-Marc Sauvé mówił, że jest to jedynie "ostrożny szacunek". Według niego liczba ofiar może wzrosnąć do 330 tys., jeśli uwzględni się ofiary świeckich członków Kościoła. Jak dodał, Kościół nie tylko nie podjął odpowiednich działań, by zapobiec kolejnym nadużyciom, ale ignorował sygnały, zakrywając przestępstwa "zasłoną milczenia".

Tomasz Terlikowski o ustaleniach francuskiej komisji: Porażające liczby

Kilka dni temu francuscy biskupi po raz pierwszy uznali instytucjonalną odpowiedzialność Kościoła za przestępstwa pedofilii oraz "systemowy charakter" tej zbrodni. - Nawet jeśli nadużycia zostały popełnione przez mniejszość, Kościół jest winny braku czujności i kontroli wewnętrznej, a także przymknięcia oczu i niedoceniania problemu. Z tej odpowiedzialności instytucjonalnej wynika obowiązek sprawiedliwości i zadośćuczynienia - mówił we wtorek przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji Eric de Moulins-Beaufort.

Potrzebujesz pomocy?

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.