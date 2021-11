Litwa zaostrzyła stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Strefa 5 km, restrykcje dla migrantów

To pierwsza taka sytuacja w historii Litwy. - Sejm i rząd już wcześniej powzięły działania w celu opanowania sytuacji, ale niestety dzisiaj są one niewystarczające - oświadczyła we wtorek przewodnicząca litewskiego Sejmu Viktoria Cmilyte-Nielsen. - Obserwując sytuację i działania reżimu białoruskiego, to, co się dzieje na granicy z Polską, uświadamiając sobie, że do podobnej sytuacji może dojść również u nas [...], powinniśmy zrobić wszystko, by chronić i zabezpieczyć nasze granice - powiedziała szefowa MSW Agne Bilotaite, cytowana przez TVN 24 za PAP.

REKLAMA

Zobacz wideo Sytuacja na granicy z Białorusią. Mateusz Morawiecki zaczyna od usprawiedliwienia Jarosława Kaczyńskiego

Stanem wyjątkowym objęta została strefa przygraniczna sięgająca pięć kilometrów w głąb kraju oraz miejsca zakwaterowania migrantów. Ma to pomóc wzmocnić ochronę granicy.

W samej strefie ograniczony jest ruch pojazdów. Migranci, którzy już przebywają w litewskich ośrodkach, mają mieć ograniczone prawo do korespondencji i rozmów telefonicznych. Stan wyjątkowy w tej formie ma też pozwolić na wykorzystanie rezerw państwowych do radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. Osoby, które chcą udać się na pogranicze, muszą dostać odpowiednie zezwolenie od służb granicznych. Zaostrzony stan wyjątkowy ma być utrzymany przez miesiąc.

Premier na granicy. "Jest poszukiwanie słabych punktów" [ZDJĘCIA]

Litwa z kryzysem migracyjnym zmaga się od wiosny. Tylko w tym roku do kraju dostało się nielegalnie z Białorusi ponad 4 tys. osób, a 6 tys. zostało zawróconych. Litewskie media, które (po uzyskaniu akredytacji) mogą przebywać na obszarze objętym stanem wyjątkowym i relacjonować sytuację, poinformowały, że białoruskie służby w nocy z poniedziałku na wtorek przewiozły z okolic Kuźnicy kilkuset migrantów w pobliże litewskiego pogranicza, niedaleko miejscowości Kopciowo.

Co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej? Sytuacja coraz bardziej napięta

Sytuacja na granicy. 270 prób przekroczenia granicy z Litwą

Tymczasem litewska straż graniczna podała, że we wtorek 9 listopada odnotowała ponad 270 prób nielegalnego przekroczenia litewsko-białoruskiej granicy. Tego samego dnia polscy pogranicznicy zarejestrowali 599 prób na granicy polsko-białoruskiej. Zatrzymano dziewięć osób - pięciu obywateli Libanu, trzech obywateli Iraku oraz obywatela Syrii. Wobec 48 osób zostały wydane postanowienia o opuszczeniu Polski. Za pomoc zatrzymano trzy osoby - obywateli Rosji, Szwecji i Litwy.

Jak informował na antenie Jedynki Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, na granicy polsko-białoruskiej jest 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. Ochraniają ją także funkcjonariusze policji i straży granicznej.