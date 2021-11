Ławrow proponuje, by UE zapłaciła Białorusi za rozwiązanie presji migracyjnej

We wtorek odbyło się spotkanie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa z z watykańskim sekretarzem ds. stosunków międzynarodowych, arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem. Jednym z tematów rozmowy był kryzys na granicy polsko - białoruskiej - podaje portal Biełsat.

- Główna odpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu z migrantami spoczywa oczywiście na tych, którzy stworzyli warunki do wybuchu tego kryzysu - powiedział szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow w czasie spotkania z arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.

Ławrow: UE musi być odpowiedzialna za swoje słowa i czyny

Podkreślał, że UE nie powinna stosować "podwójnych standardów" w znajdowaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego. Według niego UE stosuje różne standardy w stosunku np. Włoch i Polski, oceniając ich zachowanie w stosunku do przybyszów. Zaznaczył, że UE musi "być odpowiedzialna za swoje słowa i czyny".

- Podejście (we wszystkich krajach - przyp. red) powinno być takie samo. Wczoraj na niektórych dyskusjach politologicznych mówili: dlaczego, skoro przybyli z Turcji, UE przyznała fundusze na pobyt na terytorium Republiki Tureckiej. Dlaczego nie można pomóc również Białorusinom? - dodał Ławrow.

Przypomnijmy, że po wybuchu kryzysu migracyjnego w 2015 roku, gdy tzw. szlakiem bałkańskim do EU dostało się ponad 880 tys. migrantów wspólnota w 2016 r. zawarła z Turcją porozumienie. Kraj otrzymał 3 mld euro na utrzymanie uchodźców, a także umożliwiono odsyłanie do Turcji części przyjezdnych. To działanie zatrzymało migrację cudzoziemców do Europy szlakiem wschodnim śródziemnomorskim oraz bałkańskim.

Sejm. Włodzimierz Czarzasty do rządzących: Boję się waszego cynizmu

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

"Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

Biełsat: Druga kolumna migrantów ma ruszyć w kierunku granicy z Polską

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera."