Biełsat: Druga kolumna migrantów ma ruszyć w kierunku granicy z Polską

Jak podaje portal Belsat.eu, na kontach migrantów w sieciach społecznościowych publikowane są plany na środę. Wynika z nich, że cudzoziemcy przebywający obecnie w Grodnie mają się zebrać na stacji benzynowej Biełarusneft 64, jest to ok. 15 kilometrów od granicy z Polską.

Dziennikarze powołują się na wiadomości opozycyjnego kanału Biełaruś Gołownogo Mozga, z którego wynika, że do Grodna dotrą także grupy z Mińska. Informacje potwierdzają czytelnicy portalu z Grodna i Mińska, którzy publikują w sieci materiały przedstawiające liczne grupy migrantów.

Do redakcji odezwał się także czytelnik z Odelska, wsi bezpośrednio przy granicy z Polską, który informuje o migrantach zwożonych przez białoruskich pograniczników do dawnych koszar 6. Oddziału Pogranicznego w tej miejscowości.

Od poniedziałku ok. 3 tysięcy imigrantów koczuje przy granicy z Polską

Na granicy polsko-białoruskiej w okolicach Kuźnicy Białostockiej koczuje - jak podaje Straż Graniczna - między 3000 a 4000 cudzoziemców - kobiet, mężczyzn, dzieci. Ok. 800 z nich w poniedziałek, w asyście funkcjonariuszy reżimu Aleksandra Łukaszenki, zostało sprowadzonych do lasu koło Kuźnic. Popychani przez białoruskich pograniczników, próbowali sforsować zasieki z drutu kolczastego, jednak ich działaniom zapobiegły polskie służby.

Od tamtej pory w okolicach przejścia w Kuźnicy jest spokojnie. Według polskich służb migranci dostali od Białorusinów jedzenie, są zaopatrzeni w namioty, śpiwory. Ciągle są też pilnowani przez białoruskie służby.

Według opinii ekspertów eskalacja napięcia na granicy będzie rosła. Aleksander Łukaszenka, wspierany i zachęcany przez Władimira Putina, będzie posuwał się coraz dalej. Tylko zdecydowane sankcje krajów UE wobec Białorusi mogą powstrzymać zaostrzający się kryzys na granicy.

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera.