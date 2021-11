RPA. Turystę z Holandii ugryzła w genitalia kobra, rzadki gatunek. Jad spowodował gnicie

Jak podaje portal New York Post, czasopismo medyczne określa ten przypadek jako pierwsze "zatrucie genitaliów przez kobrę (Naja annulifera)".

REKLAMA

Zobacz wideo W Kobyłce powstaje papier, który kochają pszczoły

RPA. 47-latek został ugryziony przez kobrę w genitalia. Konieczny był częściowy przeszczep penisa

Po ugryzieniu kobry 47-letni Holender musiał czekać trzy godziny na helikopter, który przetransportował go do szpitala znajdującego się 350 km dalej. W tym czasie zaczął odczuwać bolesne skutki jadu: puchnięcie genitaliów, wymioty oraz silny ból w górnej części jamy brzusznej.

Więcej wiadomości z RPA przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Kilkadziesiąt tysięcy na ulicach Glasgow. Największy protest COP26

"W momencie przyjęcia do szpitala penis i moszna były spuchnięte, ciemnofioletowe i bolesne. Z dokumentacji medycznej wynika, że zdiagnozowana została martwica moszny, a pacjentowi podano wiele dawek surowicy nieprzypisanej do konkretnego gatunku węża, a także antybiotyki o szerokim spektrum działania" - podaje New York Post.

Leczenie w RPA nie wystarczyło. W Holandii przeszczep i plastyka prącia

Uszkodzenie prącia zostało poddane chirurgicznemu opatrzeniu przy wykorzystaniu urządzenia do terapii podciśnieniowej (VAC) – informuje czasopismo. Jednak, mimo udzielonej przez szpital w RPA pomocy medycznej, konieczne było dalsze leczenie, któremu pacjent poddał się w Holandii. Tam wykonano częściowy przeszczep tkanek.

RPA. Zidentyfikowany nowy wariant SARS-CoV-2

Na portalu możemy przeczytać również, że chirurg plastyczny wykonał zabieg "chirurgicznego opracowania rany prącia, z rozległą resekcją martwej tkanki, rozciągającej się od ciała gąbczastego po napletek". Na penisie umieszczono również przeszczepioną z pachwiny skórę, a pacjent na szczęście w pełni wrócił do zdrowia.