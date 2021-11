Przez fałszywą chorobę pasażera samolot wylądował w Palma de Mallorca. 21 osób uciekło

Zobacz wideo Olsztyn. Zamiast do baku, zatankował paliwo do beczek w bagażniku i odjechał

Policja aresztowała 12 osób i poszukuje 12 innych, które uciekły z lotniska po awaryjnym lądowaniu samolotu. Maszyna linii Air Arabia Maroc lecąca z Casablanki do Stambułu lądowała w Palma de Mallorca z powodu objawów chorobowych jednego z pasażerów.

REKLAMA

Obywatel Maroka miał zapaść w śpiączkę cukrzycową. Po przewiezieniu mężczyzny do szpitala okazało się, że jest zdrowy.

Hiszpania. Awaryjne lądowanie samolotu na Majorce. Część pasażerów uciekła

Funkcjonariusze aresztowali tego mężczyznę i osobę, która mu towarzyszyła podczas wizyty w szpitalu pod zarzutem zachęcania do nielegalnej migracji i łamania hiszpańskiego prawa imigracyjnego. Jak podaje "El Mundo", mężczyzna, który symulował chorobę, złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy.

Więcej wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Po awaryjnym lądowaniu około 20 pasażerów wyszło z samolotu na płytę lotniska i uciekło. Część z nich zatrzymano.

Kolejna aresztowana osoba to pasażer, któremu zarzucono agresywne zachowanie w samolocie.

Grozi im deportacja

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem. Jedna z osób biorących udział w zdarzeniu to Palestyńczyk, pozostali to obywatele Maroka.

Zatrzymani będą odpowiadać za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lotniczego i przekroczenie hiszpańskiej granicy w sposób nielegalny, a następnie mają zostać deportowani do kraju pochodzenia.

Kilkadziesiąt tysięcy na ulicach Glasgow. Największy protest COP26

Według policji nigdy wcześniej na żadnym hiszpańskim lotnisku nie doszło do podobnego incydentu. Służby ustalają, czy ucieczka pasażerów była wcześniej planowana.

Z powodu tego zdarzenia lotnisko było zamknięte kilka godzin. 13 samolotów, które leciały do Palma de Mallorca, przekierowano do innych portów lotniczych, a 16 odlotów było opóźnionych.