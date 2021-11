Portugalia. Chcieli uprawiać seks na ulicy. Policjantka zawieszona za próbę ich powstrzymania

Portugalska funkcjonariuszka nie może wykonywać swoich obowiązków przez 60 dni. To i tak mniejsza kara niż ta, którą wcześniej proponował przełożony policjantki.

Portugalia. Za próbę seksu w miejscu publicznym para została potraktowana gazem pieprzowym

Do niecodziennego zdarzenia doszło na lizbońskiej ulicy Bacalhoeiros we wrześniu ubiegłego roku. To właśnie wtedy para chciała uprawiać seks na zatłoczonej ulicy. W sprawie zainterweniowała jedna z portugalskich policjantek, która początkowo próbowała przekonać ich, aby powstrzymali się od miłosnego aktu, jednak na próżno.

Wówczas funkcjonariuszka użyła gazu pieprzowego. Para, która dopuściła się nieobyczajnego zachowania i złamała zakazy obowiązujące w związku z pandemią koronawirusa, złożyła skargę na interwencję policjantki na lizbońskim komisariacie.

Policjantka zawieszona w obowiązkach na 60 dni. Na decyzję czekała ponad rok

Jak poinformował w czwartek portugalski portal cmjornal.pt, policjantka po 14 miesiącach usłyszała decyzję w sprawie interwencji - została zawieszona w swoich obowiązkach na 60 dni przez komendanta głównego policji w Lizbonie. Okazało się, że początkowo funkcjonariuszka miała ponieść dotkliwszą karę.

Jej bezpośredni przełożony chciał wyrzucić kobietę z policji. Jak podaje dziennik "Correio da Manha", użycie gazu pieprzowego przez policjantkę miało być według niego nieproporcjonalne w stosunku do występku pary, która dopuściła się czynu nieobyczajnego.

