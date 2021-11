Zanim 32-latka zmarła, spędziła 18 dni w szpitalu Cannizzaro w Katanii na Sycylii. Przez pierwsze dwa tygodnie była stabilna, niestety 15 października jej stan zdrowia błyskawicznie uległ pogorszeniu.

Dzień przed śmiercią kobiecie spadło ciśnienie i zaczęła wymiotować, chwilę później poroniła jeden z płodów, który obumarł - Valentina Milluzzo była w ciąży bliźniaczej. Niestety problem pojawił się z drugim płodem.

"Ciśnienie mojej córki spadło do 50, miała 34 stopnie temperatury, wyła na łóżku z bólu. Lekarz powiedział nam, że serca dzieci biją coraz słabiej i że niedługo je straci. Poprosiliśmy, by się pospieszyli, by dzieci jak najszybciej się urodziły, by zakończyć jej ból. Valentina krzyczała w nieludzki sposób przez 12 godzin. Jej ostatnie słowa do matki to: 'Mamo, ja umieram'" - powiedział ojciec Valentiny Milluzzo w "La Repubblica".

Mimo że rodzina prosiła lekarza o zabieg usunięcia chorego płodu, ten odmówił, powołując się na klauzulę sumienia. Valentina Milluzzo zmarła 16 października 2016 roku, a jej rodzina uważa, że wykonanie aborcji uratowałoby życie kobiety. "Aborcja by ją uratowała, ale lekarze się sprzeciwiali" - przekazali rodzice Milluzzo.

Włochy. 87 proc. lekarzy na Sycylii odmawia zabiegu aborcji

Sprawa trafiła do sądu w 2019 roku i dotyczyła zaniedbania ze strony lekarzy. Szpital twierdzi, że do poronienia płodów doszło w sposób naturalny. Po obumarciu pierwszego, lekarz miał podać kobiecie leki prowokujące poronienie. Według dokumentów medycznych pierwszy płód kobieta poroniła przed północą 15 października, a drugi kilkadziesiąt minut później o 1:40. Rodzice dziewczyny uważają, że do interwencji doszło za późno.

Na Sycylii 87 proc. lekarzy odmawia wykonywania zabiegu aborcji, powołując się na klauzulę sumienia - informuje portal natemat.pl. We Włoszech aborcja jest legalna od 1978 roku, jednak medycy mają możliwość złożyć deklarację zgodną z ich przekonaniami.

Polka zmarła na sepsę w szpitalu w Pszczynie

Włoskie media przypominają historię Valentiny w wiadomościach na temat 30-letniej Izabeli, która zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie 21 września 2021 roku. Była w 22. tygodniu ciąży kiedy odeszły jej płyny owodniowe. Lekarze potwierdzili bezwodzie i zdiagnozowane wcześniej wady wrodzone płodu. Kobiecie nie wykonano zabiegu usunięcia płodu, a medycy czekali na jego obumarcie.

Kobieta miała informować personel medyczny o pogarszającym się samopoczuciu - mimo to nie była monitorowana ani ona, ani płód. Następnego dnia badanie USG potwierdziło obumarcie płodu, a Izabeli wykonano cesarskie cięcie. Według wstępnych wyników sekcji zwłok kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.