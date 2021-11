USA. Książę Andrzej może stanąć przed sądem jesienią 2022 roku. Chodzi o molestowanie seksualne

Zobacz wideo Gwałciciel i milioner, który zmarł w więzieniu. Kim był Jeffrey Epstein?

W sierpniu tego roku Amerykanka Virginia Giuffre złożyła pozew przeciwko księciu Andrzejowi. 38-letnia kobieta zarzuca brytyjskiemu arystokracie, że ten wykorzystywał ją seksualnie, gdy miała zaledwie 17 lat. W środę 3 listopada nowojorski sędzia Lewis Kaplan wypowiedział się na temat ewentualnej daty rozprawy.

Książę Andrzej oskarżony o wykorzystywanie seksualne 17-latki

9 sierpnia 2021 roku Giuffre złożyła w nowojorskim sądzie federalnym pozew przeciwko księciu Yorku. Oskarżyła go o znęcanie się i wykorzystywanie seksualne, do którego miało dojść w 2001 roku, między innymi w rezydencji na Manhattanie oraz na prywatnej wyspie należącej do multimilionera Jeffreya Epsteina skazanego za przestępstwa seksualne. Kobieta miała wówczas zaledwie 17 lat.

Książę Andrzej utrzymywał, że nigdy nie uprawiał seksu z Virginią Giuffre i "nie przypomina sobie", by kiedykolwiek w ogóle ją spotkał. Ale w 2019 roku do mediów wyciekło zdjęcie, na którym widać, jak arystokrata obejmuje 17-latkę ramieniem.

USA. Proces przeciwko księciu Yorku odbędzie się w przyszłym roku

Jak podaje ABC, sędzia okręgowy Lewis Kaplan powiedział w środę, że datę rozprawy przewiduje między wrześniem a grudniem przyszłego roku. Jak podkreślił, w związku z pandemią nie jest w stanie ustalić na razie jej dokładnej daty. Obie strony zaznaczyły, że spodziewają się zeznań od ośmiu do 12 osób.

61-letni książę Andrzej konsekwentnie zaprzecza zarzutom. ABC podaje, że niedawno zatrudnił znanego hollywoodzkiego prawnika Andrew Brettlera, który wielokrotnie zajmował się sprawami celebrytów oskarżanych o molestowanie seksualne, w tym reżysera Bryana Singera ("Bohemian Rhapsody", "X-Men") czy aktora Armiego Hammera ("Tamte dni, tamte noce", "The Social Network").

Doświadczasz przemocy seksualnej? Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Pamiętaj, jeżeli ty lub bliska ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>