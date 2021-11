Katastrofa budowlana w Lagos. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych

W poniedziałek w Lagos zawalił się 21-piętrowy, luksusowy apartamentowiec, który był w trakcie budowy. Początkowo informowano o sześciu ofiarach śmiertelnych. We wtorek przekazano, że bilans ofiar wzrósł do co najmniej 10. Dziewięć żywych osób wyciągnięto spod gruzów.

Jak informuje CNN, budynek, który runął z nieznanych dotąd powodów, znajdował się w zamożnej dzielnicy Ikoyi. Docelowo w 21-piętrowej budowli miały powstać luksusowe apartamenty.

Oficjalne informacje podają, że w chwili zawalenia się budynku na miejscu pracowało ok. 40 osób. Według świadków wiele z nich nadal znajduje się pod gruzami. Budowa apartamentowca trwała od dwóch lat. Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują, że na miejscu katastrofy utworzyła się wielometrowa sterta gruzu.

Nigeria. W Lagos zawalił się 21-piętrowy budynek. Nie żyją dwie osoby

Nigeria. Zawalił się 21-piętrowy apartamentowiec

Stacja CNN relacjonuje, że po katastrofie tłumy ludzi rzuciły się do przeczesywania gruzowiska, nim jeszcze służby podjęły działania. "Niektórzy byli wściekli, że nie rozpoczęła się akcja ratunkowa służb" - czytamy w artykule CNN.

Agencja AP - powołując się na relacje mieszkańców i okolicznych pracowników - informuje, że służby przystąpiły do działania dopiero 3 godziny po zdarzeniu. Gdy na miejscu zjawił się zastępca gubernatora Lagos, urzędnika przywitał wzburzony tłum. - Ludzie, z którymi jemy, są w środku. Co oni robią? Nic! - powiedział jeden ze świadków.

Miasto Lagos, w którym doszło do katastrofy budowlanej, to dawna stolica Nigerii. Jest zamieszkiwane przez ok. 21 milionów osób - od 2013 roku to najludniejsze miasto w Afryce.