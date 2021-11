Afganistan. Talibowie mają listę osób LGBTQ+ do zabicia. Działacz: To przerażający czas

Zobacz wideo Dziennikarze z Kabulu zatrzymani i pobici przez talibów. Relacjonowali protest w obronie praw kobiet

Kanadyjska organizacja Rainbow Railroad zajmuje się wsparciem osób LGBTQI+ i pomaga im unikać prześladowań w krajach ojczystych. W związku z dojściem talibów do władzy, sytuacja w Afganistanie znacząco się pogorszyła. Rzecznik ugrupowania przekazał jakiś czas temu w rozmowie z "Bild", że "dla homoseksualistów mogą być tylko dwie kary" - ukamienowanie albo przygniecenie przez ścianę. Teraz świat obiegła informacja, że talibowie mają mieć listę osób do zabicia.

REKLAMA

Jagoda Grondecka wróciła do Kabulu. Pokazała zmiany w Afganistanie [ZDJĘCIA]

Afganistan. Działacz osób LGBTQI+: Talibowie mają listę osób do zabicia

W połowie sierpnia tego roku talibowie przejęli władzę w Afganistanie. 30 sierpnia Stany Zjednoczone wycofały z kraju swoje wojska. Od tej pory sytuacja gwałtownie się pogorszyła. - To przerażający czas, by być teraz w Afganistanie - powiedział w rozmowie z France24 dyrektor wykonawczy Rainbow Railroad Kimahli Powell. - Wiemy na pewno, że talibowie mają "listę osób do zabicia" identyfikującą osoby LGBTQI+ - przyznał.

Niektóre z osób, które kontaktowały się z Rainbow Railroad, miały otrzymać tajemniczego maila, rzekomo powiązanego z organizacją, w którym proszono je o informacje i paszport. - Dzięki temu wiemy, że informacje o ich danych wyciekły - powiedział Powell.

Więcej informacji na temat sytuacji w Afganistanie przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Strzelanina w Afganistanie. Wśród ofiar jest siedmioro dzieci

Afganistan. Rainbow Railroad ewakuowało 29 osób nieheteronormatywnych do Wielkiej Brytanii

Organizacja działa od 2006 roku. W 2017 roku zrobiło się głośno, gdy grupa pomogła uciec przed prześladowaniami ponad stu osobom z Czeczenii. Co roku do Rainbow Railroad spływa około czterech tys. próśb o pomoc, ale w tym roku grupa spodziewa się zwiększonej liczby wniosków. Jak dotąd, tylko w samym Afganistanie, złożonych ich zostało około 700, w tym co najmniej 200 dotyczy osób potrzebujących natychmiastowej ewakuacji.

Pod koniec października, dzięki działaniom organizacji, 29 nieheteronormatywnych osób zostało przetransportowanych z Afganistanu do Wielkiej Brytanii. Grupa zaapelowała o pomoc w akcji także do rządu Kanady i USA.